No šodienas augs akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem

Šodien stājas spēkā grozījumi likumā par akcīzes nodokli, kas paredz palielināt akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem.

No šodienas smēķējamai tabakai, tabakas lapām un karsējamai tabakai akcīzes nodokļa likme par 1000 gramiem augs no 66 eiro uz 70 eiro, bet cigāriem un cigarillām par 1000 gabaliem no 73 eiro uz 88 eiro.

Lai mazinātu administratīvo slogu, no šodienas arī likumā noteikts, ka vairs nebūs jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti arī cita veida iepakojumos (ne tikai pudelēs) ar tilpumu līdz 100 mililitriem.

No šodienas ar akcīzes nodokļa markām nebūs jāmarķē alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā persona saņem savam patēriņam arī no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Savukārt komersants, kurš ir saņēmis licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, akcīzes nodokļa likmju maiņas gadījumā vairs neveiks inventarizāciju par alkoholiskajiem dzērieniem, kuru primārais iepakojums ir atvērts tirdzniecībai un atvērtā iepakojuma vienības tilpums nepārsniedz divus litrus.

Šogad gaidāmas vēl cirtas izmaiņas akcīzes nodokļa piemērošanā. No šā gada 1.marta akcīzes nodokļa likmes augs arī vīnam, raudzētiem dzērieniem (virs 6%) un starpproduktiem (līdz 15%) par 100 litriem - no 92 eiro uz 101 eiro, starpproduktiem (virs 15% un līdz 22%) par 100 litriem no 150 eiro uz 168 eiro, spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūtā spirta no 1670 eiro uz 1840 eiro, savukārt alum par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem - no 6,8 eiro uz 7,4 eiro.

Savukārt ar šā gada 1.jūliju tiks palielinātas akcīzes nodokļa likmes cigaretēm - minimālā nodokļa likme par 1000 gabaliem augs no 109,2 eiro uz 114,70 eiro, specifiskā jeb fiksētā nodokļa likme par 1000 gabaliem augs no 74,6 eiro uz 78,70 eiro, bet procentuālā nodokļa likme saglabāsies 2017.gada līmenī, proti, 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

