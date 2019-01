No šodienas iedzīvotāji var sākt izmantot iespēju ar valsti sazināties tikai elektroniski

Sākot ar 2019. gadu, iedzīvotāji un juridiskās personas aicināti pieteikties oficiālajai e-adresei valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Aktivizējot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi.

Elektroniskā adrese jeb e-adrese ir drošs saziņas veids cilvēkiem ar valsti (iedzīvotāja un uzņēmēja digitālā pastkastīte), kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm. E-adreses risinājumu var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personalizēts un drošs konts, kas nodrošinās oficiālo ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu.

E-adrese risinās būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, cilvēkiem bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. E-adrese neaizstās e-pastu – informāciju par ziņojuma ienākšanu e-adresē varēs saņemt uz savu norādīto e-pasta adresi. Ņemot vērā, ka ne visur ir nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst ērtāka.

“E-adrese ir ērtākais un izdevīgākais saziņas veids cilvēkiem ar valsti, jo tā nodrošina ātrāku, ērtāku un drošāku elektronisko dokumentu apriti starp valsts pārvaldi un privātpersonām. Pateicoties e-adresei, oficiālā saziņa ir kļuvusi mobilāka un vairs nav piesaistīta fiziskai vietai. Tāpēc aicinu ikvienu taupīt savu brīvo laiku un saziņā ar valsti izmantot e-adresi,” uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis.

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, to var izveidot jebkurā laikā portālā Latvija.lv. Savukārt juridiskās personas, tostarp Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c. šobrīd e-adresi var lietot brīvprātīgi, bet no 2020.gada sākuma tā būs obligāta. Rezerves karavīriem e-adrese būs obligāta no šī gada 1. februāra. Šobrīd e-adresei jau pieslēgušās 2500 valsts iestādes, kā arī teju 800 fiziskās un juridiskās personas. Kopumā e-adreses sistēmā nosūti jau vairāk nekā 130 tūkstoši ziņojumu.

Izveidot e-adresi var portālā Latvija.lv, izmantojot identifikācijas rīkus personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu un mobilo lietotni “eParaksts mobile”. Gadījumā, ja jums ir eID karte, bet esat aizmirsuši piekļuves kodus vai nav e-parakstu, tad nav jāizgatavo jauna karte! Jādodas uz tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāli, kur pāris dienu laikā jums atjaunos gan piekļuves kodus, gan e-parakstus.

Būtiskākos jautājumus par e-adresi var noskaidrot vietnes Mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Foto: Ministru kabinets