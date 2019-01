No šodienas palielināts diferencētais neapliekamais minimums

Turpinot nodokļu reformas pasākumus darba spēka nodokļu samazināšanai un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, no šodienas tiek palielināts diferencētais neapliekamais minimums, paredz izmaiņas likumā par Iedzīvotāju ienākuma nodokli.

No šodienas visiem ienākumiem līdz 440 eiro mēnesī maksimālais neapliekamais minimums tiek palielināts līdz 230 eiro, paaugstinot arī mēneša ienākumu, līdz kuram diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots - 2019.gadā tie būs 1100 eiro.

Tāpat 2019.gadā palielināsies atvieglojums par apgādībā esošu personu līdz - 230 eiro mēnesī. Savukārt, pensionāra neapliekamais minimums 2019.gadā būs 270 eiro mēnesī.

No šodienas likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz vēl citus grozījumus. Piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) augstākā progresijas sliekšņa maiņu no 55 000 eiro gadā uz 62 800 eiro gadā, salāgojot to ar jauno valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālo apmēru.

Tāpat tiek noteikta kārtība, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas, piemērojot šiem darījumiem kapitāla pieauguma normas un likmi.

Noteikts arī papildpensijas kapitāls, ko veido iemaksas saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu un, kas tiek izmaksāts pensiju plāna dalībniekam, ir ar IIN apliekams ienākums nerezidentam, kā arī paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas pienākumu šādam rezidenta ienākumam izmaksas vietā.

