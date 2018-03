Noņemts autobuss maršrutā “Rīga–Kalnciems”

Izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, no 3. aprīļa maršruta Nr.7959 “Rīga–Kalnciems” autobuss, kas no Rīgas (Elizabetes iela) izbrauca pulksten 5.40, bet no Kalnciema – pulksten 22.15, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās, informē valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Zane Plone.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.





Foto: no arhīva