Noraida "Saskaņas" deputātu rosinājumu samazināt cenas kompensējamām zālēm

Saeimas vairākums šodien noraidīja partijas "Saskaņa" deputātu priekšlikumu noteikt cenu samazinājumu kompensējamām zālēm, liecina Saeimas sēdes darbakārtība.

Politiķi bija iesnieguši grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, piedāvājot noteikt samazināto nodokļa likmi 5% apmērā tādām kompensējamām zālēm, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā.

Partijā iepriekš uzsvēra, ka Latvijā PVN zālēm ir viens no augstākajiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Savukārt zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts Kompensējamo zāļu sarakstā.

Kā uzskata partijā, ja zāles ir iekļautas šajā sarakstā, tad automātiski tās kļūst lētākas un pieejamākas pacientiem.

"Zāļu ražotāji sen uzskata Latviju, Lietuvu un Igauniju par vienotu tirgu, tikai atšķirība starp Latviju un kaimiņvalstīm ir tāda, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Zāļu cena Latvijā veidojas šādi - ražotāja cena, plus PVN 12%, plus zāļu vairumtirgotāju uzcenojums, plus aptieku uzcenojums," skaidroja frakcijas deputāts Vitālijs Orlovs.

Medikamentu nepieejamība palielina saslimšanas ilgumu un nelabvēlīgi ietekmē pacientu veselību, tādēļ Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemta 14 079 pilsoņu iniciatīva "Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%", atgādināja partijā, akcentējot, ka iedzīvotāji ir satraukti par zāļu dārdzību Latvijā, salīdzinot ar zāļu cenām kaimiņvalstīs un lūdz mainīt normatīvos aktus un zāļu cenu politiku, padarot tās pieejamas visiem.





Foto: pixabay.com