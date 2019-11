Šodien pulksten 12.15 norisināsies piektais Pasaules diktāts latviešu valodā, kurā piedalīties šogad būs iespēja arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem,aģentūru LETA informēja iniciatīvas organizatoru pārstāve Olga Sukonnikova.

Tekstu diktātam ir radījusi rakstniece Nora Ikstena, un Gaismas pilī to diktēs aktieris Vilis Daudziņš.

Lai rakstītu diktātu klātienē kādā no desmit Latvijas pilsētām - Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā, Bauskā, Rīgā, interesenti varēja pieteikties lapā "www.raksti.org", bet rakstīt diktātu tiešsaistē varēs tajā pašā vietnē bez iepriekšējas reģistrācijas.

Šogad pirmo reizi diktāts tiks translēts tiešajā ēterā Latvijas Radio 1, proti, interesenti varēs pierakstīt diktātu, klausoties radio, un vēlāk salīdzināt savu veikumu ar pareizo variantu vietnē "www.raksti.org".

Pirmo reizi šogad savas spējas diktāta rakstīšanā varēs izmēģināt arī neredzīgi un vājredzīgi cilvēki ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas starpniecību.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu, skaidroja Sukonnikova.

Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisināsies visā pasaulē un kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. To var rakstīt arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu.

Ap 300 vārdu garā diktāta teksta atbilstību latviešu valodas normām ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača, kā arī Latviešu valodas aģentūra.

Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt savas zināšanas. Labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no Jāņa Rozes grāmatnīcas, savukārt Jaunais Rīgas teātris labākajiem rakstītājiem no Rīgas dāvinās biļetes uz teātra izrādēm.

"Diktāts ar virsrakstu "Sēņu diktāts" ir veiksmīgs sēņošanas, interpunkcijas un ortogrāfijas apvienojums. Pirms diktāta rakstīšanas aicinām atsvaidzināt atmiņā ne tikai uzturā lietojamās sēnes, bet arī pareizrakstības likumus," aicina Sukonnikova.

Interesenti, kuri būs rakstījuši diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās mēnesi pēc pasākuma, savukārt tie, kuri būs uzdevumu pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt savā e-pastā 9.decembrī.

Ceturtajā pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās pērn 3.novembrī, tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 1648 interesenti.

