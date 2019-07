Noskaidroti konkursa “Tautas garša” uzvarētāji Zemgalē

“Tērvetes maize”, “Smalkais muslis”, “Grauds ar dvēseli” – šie trīs maizes un graudaugu produktu mazie ražotāji atzīti par labākajiem Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā konkursā “Tautas garša” Zemgalē, kas šovasar pasākuma “Novada garša” ietvaros notiek visā Latvijā.

Zemgales garšu aizvadītās nedēļas nogalē LLKC meklēja Bauskas novada Ceraukstes pagastā līdztekus seno Ribbes dzirnavu 150. gadu svinībām. Apmeklētājiem bija iespēja četrās meistarklasēs apgūt kā maizes cepšanu mājas apstākļos un virteņu gatavošanu, tā dažādu dārzeņu plācenīšu un maizes zupas taisīšanu. Savu produkciju pasākumā piedāvāja vairāk nekā 20 Zemgales mazie ražotāji un mājražotāji.

Katrā “Novada garšas” pasākumā piedalās arī no šī novada nācis šefpavārs, šoreiz tas bija Ingmārs Ladigs. Viņa Zemgales garša bija kūpināta siera uzkoda ar īpaši gatavotu rupjmaizes mērci, kailgraudu miežu un kartupeļu grūdenis ar cūkgaļas cauraudzi, kas pārliets ar siera mērci, bet saldajā – biezpiena deserts ar ogām, vārīto krēmu, rupjo rīvmaizi.

Tā kā Zemgalē uzsvars likts uz graudaugiem, šajā kategorijā noteikti trīs uzvarētāji, kuri kopā ar citu kategoriju uzvarētājiem 27. un 28. septembrī bez maksas dosies uz Rīgu, kur Hanzas peronā notiks “Novadu garšas” noslēguma pasākums “Nogaršo Latviju Rīgā!”.

Konkursa “Tautas garša” uzvarētāji Zemgalē:

Miltu izstrādājumi – SIA “Smalkais muslis” no Olaines novada, SIA “Tērvetes maize” no Tērvetes novada un IK “Grauds ar dvēseli” no Vecumnieku novada;

Piena produkti – z/s “Krišjāņi” no Bauskas novada;

Gaļas un zivju produkti, medus – z/s “Jaundimdāni” no Skrīveru novada;

Augu izcelsmes produkti (tai skaitā augļu un dārzeņu produkti, tējas, garšvielas) – Sandra Icaka no Rundāles novada;

Alkoholiskie dzērieni – SIA “Dūmiņu vīna darītava” no Bauskas novada;

Ēdināšanas uzņēmums – SIA “Agitis” no Bauskas novada

Foto: Uģis Avots