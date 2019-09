Noskaidroti Latvijā ražoto piena produktu konkursa uzvarētāji

Ķīpsalas izstāžu kompleksā atklāta pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2019", pēc kuras oficiālās atklāšanas ceremonijas trešdien tika apbalvoti Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) rīkotā Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena produktu konkursa uzvarētāji.

Šogad labākie produkti tika noteikti vairākās kategorijās - "Skābais krējums ar tauku saturu 25%", "Biezpiens ar tauku saturu 9%", "Sviests", "Nogatavinātais puscietais siers" un "2018./2019.gada jaunais piena produkts".

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./2019. gada jauno produktu pirmajā grupā "Raudzētie piena produkti" pirmo vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu saņēma AS "Tukuma piens" ražotais grieķu jogurts "Super brokastis auzu ar āboliem un kanēli (meistare Vita Poškus). Otrā vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta AS "Rīgas piena kombināts" ("Food Union grupa" ražotajai tīrkultūrai "Valmiera" klasika (meistare Maija Smirnova), bet trešo vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu ieguva "Rīgas piensaimnieks" ("Food Union" grupa) ražotais biezpiena sieriņš "Kārums" beļģu šokolādes glazūrā ar sāļās karameles pildījumu (meistare Ieva Bērziņa).

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./2019. gada jauno produktu otrajā grupā "Sieri" pirmo vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu izcīnīja "Latvijas piens" ražotais svaigais siers "Sniega bumbas ar fetas garšu" (meistare Inese Grundmane). Otro vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma SIA "Top Food" ražotais kraukšķīgais siers ar krējuma sīpolu garšu (meistars Sandijs Urtāns). Trešā vieta un "Riga Food 2019" bronzas medaļa tika piešķirta AS "Jaunpils pienotava" ražotajam sieram cepšanai (meistare Gita Francberga).

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./2019.gada jauno produktu trešajā grupā "Saldējums" pirmo vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu ieguva SIA "Rūjienas saldējums" ražotais saldējums "Mini Melts" ar melleņu garšu (meistare Sanda Gūte). Otrā vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta SIA "Tērvete Food" ("Agrolats group") ražotajam cigoriņu saldējumam (meistare Sanita Vaičkus). Savukārt trešo vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Rīgas piena kombināts" ("Food Union") ražotais saldējums "Ekselence" ar kokosa garšu un kokosa skaidiņām baltā šokolādē ar mandelēm (meistare Natālija Šakina).

Skābā krējuma ar tauku saturu 25% grupā godalgotā pirmā vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam skābajam krējumam "Eksporta" (meistare Sandra Firleja). Otro vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" ražotais skābais krējums "Talsu" ar tauku saturu 25% (meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa). Bet trešo vieta un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Jaunpils pienotava" ražotais skābais krējums ar tauku saturu 25% (meistare Baiba Anuškova).

Biezpiena ar tauku saturu 9% grupā godalgoto pirmo vietu ieguva un "Riga Food 2019" zelta medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" ražotais pilnpiena biezpiens "Talsu" ar tauku saturu 9% (meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa). Otrā vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta AS "Valmieras piens" ("Food Union") ražotajam pilnpiena biezpienam "Valmiera" ar tauku saturu 9% (meistare Emīlija Lapa). Bet trešo vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu ieguva AS "Latgales piens" ražotais biezpiens "Latgale" ar tauku saturu 9% (meistare Ilga Slesare).

Sviesta grupā godalgotā pirmā vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam saldkrējuma sviestam "Eksporta", 82,5 % (meistare Sandra Firleja). Savukārt otrā vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta SIA "Rīgas piensaimnieks" ražotajam saldkrējuma sviestam "Kārums", 82,5 % (meistare Skaidrīte Taurene). Trešo vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu saņēma AS "Krāslavas piens" ražotais skābkrējuma sviests, 82,5% (meistars Ainārs Vecelis).

Nogatavinātā puscietā siera grupā tika godināti vairāki uzņēmumi. Pirmā vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Smiltenes piens" ražotajam nogatavinātajam puscietajam Holandes sieram, 45% (meistare Vita Puriņa). Otro vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" nogatavinātais puscietais siers "Talsu Deviņkalnu siers Deluxe" (meistari Agita Lasmane un Agita Treimane). Bet trešo vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Cesvaines piens" ražotais nogatavinātais puscietais siers ar čili, 45% (meistare Sandra Jargane).

Piena produktu konkursu rīko kooperatīvā sabiedrība "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību "BT 1", bet konkursu finansiāli atbalstīja Zemkopības ministrija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome.

Jau ziņots, ka starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde "Riga Food 2019" notiek no 4. līdz 7.septembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Foto: publicitātes