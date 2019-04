NVD: Pērn vairāk nekā pusi no kvalitātes kritērijiem izpildījuši 40 procenti ģimenes ārstu

Izvērtējot 1248 ģimenes ārstu darbu, secināts, ka vairāk nekā pusi no astoņiem kvalitātes kritērijiem 2018.gadā ir izpildījuši 40 procenti ģimenes ārstu, informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Evija Štālberga. Viņa norādīja, ka ir veikta ikgadējā ģimenes ārstu darbības novērtēšana atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem. NVD secinājis, ka dubultojies to ģimenes ārstu skaits, kuri izpilda visus astoņus darbības novērtēšanas kritērijus.

Ja iepriekš, 2017.gadā, to paveica tikai 24 ģimenes ārsti, tad 2018.gadā šos kritērijus izpildījuši jau 52 ģimenes ārsti. Atkārtoti labākos rezultātus, izpildot visus kritērijus gan 2017.gadā, gan 2018.gadā, valstī sasnieguši tādi ģimenes ārsti kā Hedviga Kronberga un Jolanta Martinsone-Bičevska no Rīgas, Aina Braķe no Ērgļiem, Modrīte Silavniece no Balviem, Dzidra Trumpika no Rucavas, Inese Lejniece no Pļaviņām un Vietalvas, kā arī Ērika Borisova un Inita Žunna no Jelgavas.

NVD atgādina, ka ģimenes ārstu novērtēšana tiek veikta par bērnu vakcināciju, sniegto pakalpojumu daudzveidību, zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes īstenošanu, sirds slimību pacientu aprūpi, bronhiālās astmas pacientu aprūpi, otrā tipa cukura diabēta pacientu aprūpi un nesen reģistrēto pacientu veselības stāvokļa novērtēšanu, kas ir kritērijs, kuru ģimenes ārstu praksēs izpilda visbiežāk.

NVD izvērtējis ģimenes ārstus, kuri pagājušajā gadā snieguši valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bijuši līgumattiecībās ar NVD un nav tikuši aizvietoti. NVD atzīmēja, ka ar minētajiem kritērijiem tiek vērtētas noteiktas ģimenes ārsta prakses darbības jomas, bet ne viss prakses sniegtais pakalpojumu klāsts.





NVD uzsver, ka, izpildot pēc iespējas vairāk valsts noteikto kritērijs, ģimenes ārsti ne vien nodrošina pacientiem iespējami labāku veselības profilaksi un medicīnisko aprūpi, bet arī sasniedz labākus novērtējuma rezultātus un saņem lielāka apmēra maksājumu.

Patlaban ģimenes ārstiem nosūtīti novērtēšanas rezultāti un pārskaitīti maksājumi atbilstoši novērtējuma rezultātiem.

NVD informēja, ka, piemēram, izpildot visus noteiktos kritērijus, ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu no 1480 līdz 5260 eiro - atkarībā no praksē reģistrēto pacientu skaita. Šis maksājums ir daļa no kopējā valsts finansējuma, kuru ģimenes ārsti saņem prakses darbības nodrošināšanai un valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.





