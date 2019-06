Olainē Rīgas ielas un Jelgavas šosejas krustojumā mainīta satiksmes organizācija

Mainīta satiksmes organizācija Olainē Rīgas ielas (V18) krustojumā ar Jelgavas šoseju (A8). Tagad, izbraucot no Olaines, ir atļauts nogriezties pa kreisi Rīgas virzienā arī no labās joslas, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi”.



Līdz ar to, ievērojot ceļa horizontālos apzīmējumus, griežoties pa kreisi Rīgas virzienā no kreisās joslas, ir liegts ieņemt Jelgavas šosejas Rīgas virziena labo malējo joslu, kā tas bija iepriekš, jo tādējādi netiek atstāta vieta tiem, kas griežas pa kreisi virzienā uz Rīgu no pievedceļa labās joslas.

Šajā krustojumā satiksme tiek regulēta ar luksoforu. Līdz ar to, izbraucot no Olaines degot zaļajam luksofora signālam, tiek samazināts gaidīšanas laiks tiem transportlīdzekļiem, kas turpina ceļu Rīgas virzienā.

Foto: LVC