Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina, svētdien, 18.martā pulksten 10.30 piedalīties pārgājienu cikla “Tavas saknes tavā zemē” otrajā pārgājienā Ozolnieku novadā maršrutā Dalbe-Olaine, veicot 17 kilometrus kājām un apmeklējot saimniecību “Ķiploku pasaule”, ziņo centra pārstāve Sandra Grigorjeva.



Gides Inas Jurģes vadībā vienas dienas pārgājiens šoreiz vedīs uz mazāk zināmām vietām Dalbes un Olaines apvidū. Maršruts: Dalbes stacija, Dalbes baznīca, Misas un Spulles upes, Dalbes purvs, viesošanās “Ķiploku pasaulē”, Bluķu purvs, Puplas upe un Olaines Mežaparks. Noslēgums pulksten 17.30 Olaines stacijā. Pārgājiena ilgums plānots apmēram septiņas stundas.

Viens no interesantākajiem pieturas punktiem pārgājienā būs ķiploku pārstrādes saimniecība “Ķiploku pasaule”, kurā saimnieko Antra un Aigars Zeiliņi, kuri izveidojuši ģimenes uzņēmumu un ražo neparastus produktus no ķiplokiem. Viesojoties saimniecībā, pārgājiena dalībniekiem būs iespēja degustēt ķiploku produktus un mieloties ar gardo ķirbju-ķiploku zupu ar grauzdiņiem. Saimnieki dalīsies stāstos par ar ķiploku audzēšanas noslēpumiem un labākajām receptēm pavasarī, lai uzturētu stipru veselību.

Pārgājiena sākums no Dalbes stacijas. Ierašanās Dalbē individuāli – ar vilcienu no Jelgavas pulksten 9.35 (Dalbē ierodas pulksten 9.52) vai no Rīgas pulksten 9.40 (Dalbē ierodas pulksten 10.12). Dalībai pārgājienā nepieciešams laikapstākļiem un pastaigai dabā piemērots apģērbs un apavi. Līdzi jāņem uzkodas un dzeramais ūdens (vai karstais dzēriens termosā).

Pārgājienu cikls “Tavas saknes tavā zemē” tiek organizēts kā turpinājums rudenī notikušajam pārgājienam “Ozolnieku dārgumus meklējot”, kas guva milzīgu atsaucību un interesi. Šoreiz dārgumi ir cilvēki – stipras latviešu ģimenes lauku sētās Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Piedzīvojumu pārgājieni norisināsies reizi mēnesī kādā no brīvdienām (sestdienā vai svētdienā).





PUBLICITĀTES FOTO