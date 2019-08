Oriģinālā krustapuķe novietota Jelgavas katoļu katedrāles zālienā

Īstenojot Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles zvanu torņa betona krustapuķu atjaunošanas projektu, viena no orģinālajām krustapuķēm ir restaurēta un ceturtdien tika novietota katedrāles zālienā.

Uzņēmuma SIA "Koka ēka” pārstāvis Edgars Purviņš paskaidro, ka kara laikā katedrāles tornis nodega un līdz ar to krustapuķes ļoti cieta. “Dievs bija līdzējis, ka līdz 2018. gadam, kad tika demontētas vecās krustapuķes, neviens betona gabals nebija nokritis lejā baznīcas pagalmā,” teic E. Purviņš. Viņš paskaidro, ka vecās oriģinālās krustapuķes bija bīstamā stāvoklī. Līdz oktobrim katedrāles tornī tiks uzstādītas no jauna atlietās krustapuķes, bet baznīcas dārzā ir novietota viena no oriģinālajām, kas bija vislabāk saglabājusies.

Prāvests Arnis Vizbelis uzskata, ka restaurētā krustapuķe ir kā rota zālienam. Viņaprāt, ka līdz tai būtu jāierīko gājēju celiņš. “Ja kāds grib, tas tāpat pie tās var pieiet,” teic prāvests.

Krustapuķes augstums ir 1,9 metri. Baznīcas tornī tās paredzēts novietot vecajā vietā apmēram 40 metru augstumā.

Darbi veikti, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā.”

Foto: Gaitis Grūtups