Ozolnieku novadā atvēl naudu bērnudārza būvei; opozīcija protestē, piesaucot racionālus argumentus

Karstas un stundu ilgstošas debates ceturtdien Ozolnieku novada domes sēdē izcēlās vienā vien darba kārtības jautājumā par Ozolnieku novada budžetā ietverto investīciju projektu būvēt bērnudārzu jeb pirmsskolas izglītības iestādi 250 vietām. Ar astoņām pozīcijas balsīm “par” un septiņām opozīcijas “pret”, tomēr tika pieņemts lēmums atvēlēt no budžeta 750 tūkstošus eiro šī projekta atbalstam.

Pašvaldības izpilddirektors Andulis Židkovs zz.lv paskaidroja, ka ievērojot to, ka pirmsskolas izglītības iestādē novadā trūkst vietu turpat 200 bērniem, jau iepriekš tika pieņemts būvēt bērnudārzu 250 bērniem pie Ozolnieku vidusskolas. “Projekts ir jau gatavs. Tā kopējās izmaksas ir līdz trim miljoniem eiro, tādēļ pašvaldībai nepieciešams aizņēmums no Valsts kases. “Tikko Vides un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi noteikumu projektu (tas vēl jāapstiprina valdībai), kā šopavasar maijā kredītos tiks sadalīti septiņi miljoni eiro, ko valsts var atvēlēt šim mērķim. Ceturtā daļa no projektam nepieciešamās naudas pašvaldībai ir jāsedz pašai,” A. Židkovs skaidro izvirzītos nosacījumus. A.Židkovs atturējās komentēt, kāda varbūtība ir tam, ka tikai viens pats Ozolnieku novads varētu iegūt apmēram trešdaļu no kredītu naudas, kas varētu būt atvēlēta bērnudārzu būvēšanai visām 109 Latvijas pašvaldībām. “Deputāti ir devuši zaļo gaismu, piesaistīsim ekspertus, taisīsim konkursa nolikumu, izsludināsim iepirkumu un, ja valsts piešķirs aizdevumu, būvēsim,” teic A.Židkovs.

Deputāts Uldis Ainārs, kas iestājās pret bērnudārza būvēšanu teic, ka viņš līdz šim nav balsojis ne par bērnudārza atrašanās vietu, ne arī lielumu. Viņš atceras, ka par bērnudārza būvi tika runāts pēcvēlēšanu eiforijā.

Detalizēti demogrāfisko situāciju tuvākajā nākotnē gan Ozolnieku novadā, gan valstī kopumā bija izanalizējis deputāts Ervins Vēveris (LZS). Viņš prognozēja, ka Ozolnieku novadā pieprasījums pēc vietām bērnudārzos strauji kritīs. “Pašlaik bērnudārzus visvairāk iet tie bērni, kas dzimuši vecākiem, kuri ir trīsdesmit līdz četrdesmit gadu vecumā, tātad dzimuši laika posmā no 1980. līdz 1990. gadam. Šajā laika posmā Latvijā kopā piedzima ap 395 tūkstoši bērnu. Turpretī to vecāku, kam tagad ir no 20 līdz 30 gadu, un kas tuvojas reproduktīvajam vecumam, Latvijā ir ap 253 tūkstoši jeb par 40 procentiem mazāk nekā iepriekšējā desmitgadē. Šī tendence ir vērojama visā Latvijā, tai skaitā Ozolnieku novadā, ” uzsver E. Vēveris.

Viņš prognozē, ka bērnudārza vecuma bērnu skaits pēc pieciem desmit gadiem Ozolnieku pagastā būs 220 bērni, bet Cenu pagastā - 198 bērni. Tādējādi, viņaprāt, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu ietilpība ir pietiekama, lai nodrošinātu šādu pieprasījumu pēc vietām bērnudārzos (Ozolnieku novadā ietilpstošajā Salgales pagastā pirmsskolas izglītības iestāžu nav, tur pirmsskolas bērnus uzņem audzēkņu grupās, kas izveidotas pie Garozas un Salgales skolām – red.).

Par argumentu, kāpēc bērnudārzs būtu jābūvē, domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš uzsvēra to, ka pašlaik 196 bērni gaida rindā uz vietām pašvaldības bērnudārzā. Viņš atgādināja, ka bija diezgan liela skepse pirms bērnudārza “Pūcīte” būves Ozolnieku centrā, taču tagad tas ir pārpildīts. Savukārt deputāte Rasma Skruļa minēja, ka bijusi diezgan liela skepse bija arī tad, kad tika pieņemts lēmums Ozolnieku vidusskolai piebūvēt vēl vienu stāvu. Taču arī skola ir piepildīta. E.Vēvera minētos statistikas datus R.Skruļa nosauca par “varbūtību”, kas nav iepriekš īsti izzināma.

Par 750 tūkstošu eiro atvēlēšanu bērnudārza būvei 2020. gada pašvaldības budžetā balsoja astoņi deputāti: Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Štelmahere, Guntars Akmentiņš, Lolita Meinharde, Miķelis Rēdlihs, Rasma Skruļa un Zigmārs Babčuks. Pret šo projektu balsoja septiņi - Andris Ozoliņš, Ervins Vēveris, Igors Orlovs, Jānis Kažotnieks, Pēteris Veļeckis, Jānis Valerts un Uldis Ainārs.

Foto: no arhīva