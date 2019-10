Ozolnieku novada iedzīvotājus aicina pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu

Neatkarīgi no tā, vai jūsmājās sadzīves atkritumus rūpīgi šķiro vai gluži pretēji – visus izmet vienā atkritumu tvertnē, ir vairāki atkritumu veidi, kuri neiederas ikdienas sadzīves atkritumu saimniecībā un tiem ir jānodrošina atbilstoša apsaimniekošana un papildu rūpes. Tās ir divas atkritumu grupas - bīstamie atkritumi un liela izmēra sadzīves atkritumi. Šoreiz vairāk par to, ko Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir jādara, lai pareizi atbrīvotos no lielgabarīta atkritumiem.





Nolietotas mēbeles, vecais dīvāns, paklājs u.c. lietas, kuras nav bīstamas, bet sava lielā un nestandarta izmēra dēļ neietilpts atkritumu konteinerā, atkritumu apsaimniekošanā tiek uzskatītas par lielgabarīta atkritumiem. Daži piemēri: mēbeles, skapīši, gultas, krēsli, matra

i un citas mēbeļu daļas, bērnu ratiņi, neliela izmēra plastmasas kastes, gludināmie dēļi, datorkrēsli.

Ja šīs lietas pašiem nav noderīgas un arī otro dzīvi tām vairs nevar piešķirt, tad no tām ir jāatbrīvojas videi draudzīgā un novada saistošajiem noteikumiem atbilstošā veidā. Bieži šādi lielgabarīta atkritumi tiek iznesti un atstāti pie sadzīves atkritumu konteineriem un īpašnieks par tiem aizmirst. Bet tas nav pareizi.

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R”, sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību, sākot no šā gada 1.oktobra nodrošina bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Kā tas notiks?

Pakalpojumu “Clean R” nodrošinās katru otro pirmdienu (pirmā izvešana 21.10.2019).

Lai izmantotu šo iespēju, pakalpojumam ir jāpiesakās savlaicīgi jeb trīs darba dienas iepriekš.

Pieteikumi par lielgabarīta atkritumu izvešanu tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz kc@cleanr.lv, vai darba dienās no pulksten 8 līdz pulksten 17 piesakot pakalpojumu telefoniski: 67111001.

Piesakot izvešanu ir jānosauc adrese un aptuvenais atkritumu apjoms.

Izvešanas dienā lielgabarīta atkritumi jāizvieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera līdz pulkst.en 8, dienas laikā atkritumi tiks aizvesti.

Atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus novieto pie sadzīves atkritumu konteineriem.

Pakalpojumu var saņemt tikai tie iedzīvotāji un juridiskas personas, kuras ir noslēgušas līgumu par sadzīves atkritumu apkalpošanu ar “Clean R”.

“Aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA “Clean R”, nekavējoši to izdarīt,“ uzsver “Clean R" preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Līgumu iespējams noslēgt interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Ar jautājumiem aicinām vērsties “Clean R” Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, kā arī darba dienās no pulksten 8 līdz 17, zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001. Konsultācijas var saņemt un līgumu var noslēgt klātienē, darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.

Tāpat “Clean R” vēlas brīdināt, ka Ozolnieku novada Pašvaldības policija drīzumā sāks atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir no 70 līdz 700 eiro. Policija uzraudzīs, lai pie dalīti vākto atkritumu konteineriem netiktu izmesti sadzīves atkritumu u.tml.





Foto: cleanr.lv