Ozolnieku novadā protestē pret nodomu slēgt Cenas staciju

Kaut arī vēl pērnvasar valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā konkursā par 22 staciju un pieturas punktu modernizācijas projektēšanu bija iekļauta Cenas stacija, janvāra vidū Sabiedriskā transporta padome (koleģiāla institūcija, kas izskata sabiedriskā transporta organizēšanas jautājumus) pieņēmusi lēmumu no 2022. gada elektrovilcienu pieturu sarakstā neiekļaut Cenas dzelzceļa pieturu. Ozolnieku novada pašvaldība tam pretojas.

“Ziņu” aptaujātie “Latvijas dzelzceļa” lietpratēji no Sabiedriskās transporta padomes lēmuma norobežojas. Dzelzceļniekiem Cenas stacija paliek tāda, kā bija. Jaunie čehu elektrovilcieni, kuru kursēšanai tiek iezīmēts 2023. gads, tehniski spētu apstāties arī Cenā, kas atrodas vien trīs kilometrus no Ozolnieku un piecus kilometrus no Dalbes pieturas. Viņuprāt, jautājums ir par ekonomisko lietderību. Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” sniegtā informācija liecina, ka 2018. gadā Cenas staciju pasažieri izmantoja 37 106 reizes jeb vidēji 102 reizes dienā. No 25 elektrovilcieniem, kas ikdienā veic maršrutu Rīga–Jelgava, Cenā piestāj 11, bet virzienā Jelgava–Rīga – 14 vilcieni. Salīdzinot ar agrāko, kopš pērnā decembra darbadienās virzienā uz Rīgu vilcieni pietur par septiņām apstāšanās reizēm retāk, bet virzienā uz Jelgavu – par 10 apstāšanās reizēm retāk.

Foto: Eva Pričiņa