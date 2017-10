No nākamā gada Ozolniekos par 41 procentu augs apkures tarifs

2018. gada pirmajā pusē Ozolnieku novada Ozolniekos par 41 procentu pieaugs siltumenerģijas tarifs, sasniedzot 67,02 eiro par kilovatstundu, liecina komunālā uzņēmuma SIA "Ozolnieku KSDU" paziņojums.

Šoruden par apkuri vietējie iedzīvotāji maksā 47,62 eiro par kilovatstundu.

Uzņēmumā skaidro, ka 2008. gada apstiprinātais siltumapgādes pakalpojuma tarifs bija spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim, līdz ar to uzņēmumam šogad ir jāizstrādā un jāapstiprina jauns tarifs. Jaunais tarifs izstrādāts, ņemot vērā gadu gaitā radušās izmaiņas tarifu veidojošajās komponentēs un jaunās šķeldas katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kā to paredz katlu mājas būvniecībai piesaistītā Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves noteikumi.

"Ozolnieku KSDU" norāda, ka ir samazinājies valsts atbalsts elektrības ražošanai koģenerācijā, būtiski pieaugušas ražošanas procesā izmantotās elektroenerģijas izmaksas, darba algu un administratīvo izmaksu slogs. Tāpat arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas procesā iegūtā siltumenerģijas ekonomija un pēdējo gados piedzīvotās siltās ziemas ir samazinājušas pārdotās siltumenerģijas apjomu, līdz ar ko fiksētās izmaksas, piemēram, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas, apdrošināšana, ir jādala uz mazāku pārdotās enerģijas daudzumu. Lai atjaunotu pārdotās siltumenerģijas apjomu, Ozolnieku ciema centralizētajai apkures sistēmai tika pieslēgti jauni patērētāji, tomēr šie pasākumi ir būtiski palielinājuši izdevumus pamatlīdzekļu nolietojumam un bankas kredītu apkalpošanai.

Ņemot vērā, ka tarifa pieaugumu būtiski ietekmē bankas kredītu un procentu maksājumi, kas ir ņemti Kohēzijas projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, uzņēmums ir vērsies bankā ar lūgumu pārskatīt kredīta nosacījumus, palielinot pamatsummas atmaksas termiņu no 15 līdz 20 gadiem un samazinot procentu likmi no 1,9 procentiem gadā uz 1,5 procentiem gadā. Bankas pozitīva lēmuma gadījumā būtu iespējams samazināt aprēķināto tarifu no 67,02 līdz 63,61 eiro par megavatstundu.

30. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija organizēs uzklausīšanas sanāksmi Ozolnieku novada domes zālē. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz jautājumiem un uzklausīt ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Aģentūrai LETA uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Rihards Zakrepskis iepriekš skaidroja, ka tarifs Ozolniekos nav mainīts gadiem, taču šajā laikā infrastruktūrā veikti ievērojami ieguldījumi.





