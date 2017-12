Interesi par tiesībām izbūvēt veikalu uz pašvaldības zemesgabala "Krogzemji" Ozolnieku centrā izrādījuši tirdzniecības tīklu "Maxima" un "top!" pārstāvji, noskaidroja aģentūra LETA.

Savus piedāvājumus izsolei par apbūves tiesībām uz zemes gabalu "Krogzemji" iesniedza SIA "Maxima Latvija", "top!" un "mini top!" veikalu īpašniece SIA "Mārksmens", informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša.

Plānots, ka šonedēļ ekspertu vadībā tiks izvērtētas saņemto pieteikumu vizualizācijas skices, lai komisija varētu pieņemt noslēdzošo lēmumu.

Iepriekš Ozolnieku novada pašvaldība bija izsludinājusi rakstisku izsoli par apbūves tiesībām uz zemesgabalu "Krogzemji" Ozolniekos ar nosacījumu, ka uz tā jāuzbūvē pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikals.

Apbūves tiesības tiks piešķirtas uz 30 gadiem no līguma noslēgšanas dienas, taču ar tiesībām to pagarināt. Rakstiskās izsoles sākuma cena ir 50 000 eiro (vienreizēja maksa par zemes gabala apbūves tiesību piešķiršanu), un nomas maksa par zemes lietošanu ne zemāka par trim procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Plānots, ka veikals atradīsies teju 0,8 hektāru plašā zemesgabalā, stāvvietā, netālu no novada domes, pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte", ledus halles un baznīcas.

Zemesgabala nomniekam būs jāuzbūvē pārtikas un pirmās nepieciešamības preču mazumtirdzniecības veikals, objektā jānodrošina bankomāts, kā arī bezmaksas un brīvi pieejamas tualetes, kuru uzturēšanu pilnībā par saviem līdzekļiem nodrošinās izsoles uzvarētājs. Uz zemesgabala jāveic auto stāvlaukuma paplašināšana, tai skaitā lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, nodrošinot stāvvietas, kas ir bezmaksas un bez stāvēšanas laika ierobežojumiem vismaz simt automašīnām.