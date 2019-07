Ozolnieku pasta nodaļa no 1.augusta klientus gaidīs jaunās telpās

No šā gada 1.augusta Ozolnieku novada Ozolnieku pasta nodaļa sāks darbu jauna tirdzniecības centra telpās Skolas ielā 1b. Jaunā pasta nodaļa atrodas netālu no līdzšinējām nodaļas telpām Stadiona ielā 10 un būs ērti pieejama visiem pasta pakalpojumu saņēmējiem, informē “Latvijas pasts”.

Ozolnieku pasta nodaļa jaunajās telpās tirdzniecības centrā Skolas ielā 1b būs komfortablāka gan apmeklētājiem, gan pasta darbiniekiem un ērti pieejama visiem klientiem, arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

30.jūlijā Ozolnieku pasta nodaļa esošajās telpās Stadiona ielā 10 klientus apkalpos no pulksten 8 līdz 10, bet sūtījumu izsniegšana šajā datumā tiks nodrošināta no pulksten 10 līdz 16 un 31.jūlijā no pulksten 10 līdz 13. Jaunajās telpās 1.augustā nodaļa durvis apmeklētājiem vērs pulksten 13.

Nodaļā arī pēc telpu maiņas tiks nodrošināti visi līdz šim pieejamie pasta pakalpojumi un citi pakalpojumi, kurus piedāvā “Latvijas pasts”, kā arī preces plašā sortimentā.

Pasta nodaļas darbalaiks jaunajās telpās saglabāsies nemainīgs – katru darbadienu no pulksten 7.30 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 12.

Foto: publicitātes