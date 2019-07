Ozolnieku pasta nodaļa pagaidām turpinās darbu līdzšinējās telpās Stadiona ielā 10

Līdz ar neplānotiem kavējumiem, nododot ekspluatācijā tirdzniecības centru, kurā plānota “Latvijas pasta” Ozolnieku novada Ozolnieku pasta nodaļas jaunā atrašanās vieta, pagaidām “Latvijas pasts” turpinās strādāt līdzšinējās telpās Stadiona ielā 10. Tiklīdz būs zināms precizēts Ozolnieku pasta nodaļas telpu maiņas datums, “Latvijas pasts” nekavējoties sniegs publisku informāciju, informē “Latvijas pasta” vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

“Latvijas pasts” iepriekš informēja, ka Ozolnieku pasta nodaļa no šā gada 18.jūlija sāks darbu jauna tirdzniecības centra telpās Skolas ielā 1b. Saistībā ar neplānotiem kavējumiem, nododot ekspluatācijā jauno ēku, Ozolnieku pasta nodaļa pagaidām turpinās darbu esošajās telpās Stadiona ielā 10, tāpat kā līdz šim, piedāvājot klientiem pasta pakalpojumus katru darba dienu no pulksten 7.30 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 12.

Tiklīdz būs zināma precīza informācija par jauno telpu atvēršanu un Ozolnieku pasta nodaļas pārcelšanu, “Latvijas pasts” to paziņos saviem klientiem. Ozolnieku pasta nodaļa jaunajās telpās būs komfortablāka gan apmeklētājiem, gan pasta darbiniekiem un ērti pieejama visiem klientiem, arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, norāda “Latvijas pasts”.

