Par “Lafloras” vēja parka ieceri Vītoliņos neraizējas

Tuvojas noslēgumam ietekmes uz vidi novērtējums kūdras ieguves un produktu ražošanas uzņēmuma “Laflora” vēja elektrostaciju (VES) parka izveidei Jelgavas novada Līvbērzes pagasta ziemeļu daļā – Kaigu purvā un tā tuvākajā apkārtnē. Vides pētnieks SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” projektu vadītājs Oskars Beikulis paskaidro, ka Līvbērzes pagasta ziemeļu daļā tiek plānots uzbūvēt no 13 līdz 22 vēja ģeneratoriem. To augstums spārna galā virs rotora pārsniegs divsimt metru, bet spārnu vēziena zemākais punkts atradīsies apmēram 80 metru virs zemes, kas ir krietni virs meža koku galotnēm. O.Beikulis paskaidro, ka modernie vēja ģeneratori salīdzinājumā ar tiem, ko, piemēram, Grobiņas novadā būvēja pirms gadiem divdesmit, ir ievērojami lielāki un desmit reizes jaudīgāki. Vēja ģeneratoru izvietojums un skaits vēl tiek precizēts atkarībā no tā, kā izdosies salāgot sabiedrības, vides un biznesa intereses.

Bizness ar pluszīmi



Uzņēmuma “Laflora” vadītājs Uldis Ameriks uzsver, ka VES parka izveides galvenā ideja ir dot ieguldījumu valstij izvirzīto klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā. Tiek uzsvērts, ka “Lafloras” VES parka attīstīšana ir privāta iniciatīva – bez valsts atbalsta. Biznesam ir jābūt ar pluszīmi.

Šonedēļ “Ziņas” veica nelielu aptauju Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos, kas atrodas apmēram trīs kilometrus no ietekmes uz vidi izpētes teritorijas un apmēram divtik attālu no vietas, kur varētu atrasties paši vēja ģeneratori. Vītoliņu veikala darbiniece Laura sacīja, ka galvenais, lai vēja ģeneratori nebūtu klāt pie mājām un “civilizācijas”, kur tie varētu traucēt cilvēkiem. Citviet redzētie vēja ģeneratori viņai atgādina fantastiskus lielus putnus, kas izskatās pat interesanti. Turpretī kāds Vītoliņu ciema vīrs izteica skepsi, ka vēja ģeneratori varētu traucēt gājputniem, kuru pulcēšanās vieta ir Svētes palieņu pļavās.





Visu rakstu lasiet 9. janvāra “Zemgales Ziņās”





Foto: “Laflora”