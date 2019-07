dažiem debīliķiem šķiet ka nauda pati no sevis rodas bankomātā un tā tur nekad nebeigsies , tādēļ ka var pieņemt ( gadiem ) budžetu ar deficītu un tā esot kolosāla prakse jo visi tā dara ( daļa no šiem darboņiem ir mēģinājuši to arī savās iepriekšējās privātfirmās .... Post club utt uc ..) Un tādiem pirdaliem ir uzticēta iespēja lemt par mūsu visu turpmāko labklājību ... Uz veselību dārgie naudas pārstrādātāji ar sivēnu ačelēm ... sile drīz atkal būs pilna un varēsiet urkšķēdami cūkoties tālāk ...

Dārgais cilvēk ....

ar naudu rīkojas personas kodi kuri nekad klasiski to NAV nopelnījuši .... mēģinājuši bet bez reālas piešprices no mūsu ( teiksim budžeta ) vai eiropas fondu kabatām to NEMĀK izdarīt ( topošais tirgus pie stacijas uccc ) ... dome noslēgusi līgumu ar soda sankcijām ... kādam smiekli nenāk???

Par kvadratūru .... nu tak paņemam jebkuru graustu un sarēķinām ... zirgam jāsmejas ... zirgs saliņā prasa maizi ...tāds arī izskatīsies mūsu vidusmēra deputāts palicis bez maizes (* bez darba ) pie kura ir jāturas ar visiem iespējamiem nagiem ...jo neko citu neprot ..( izņēmums tiem kuri tiešām var ieskatīties savās sirsniņās ...spogulī ... un pateikt sev paši - jā ir ok.)

pirms 6 stundām, 2019.07.31 11:18