Par uzvaru ZZ čempionātā sacentīsies teju 15 000 skolēnu; no Zemgales finālā iekļuvušas 98 klases

Gandrīz 15 000 Latvijas skolēnu ieguvuši ceļazīmi uz ZZ čempionāta (ZZČ) finālu, kas no 23. līdz 25. maijam norisināsies sporta kompleksā “333” Ropažu novadā. No Zemgales finālā iekļuvušas 98 klases.

ZZČ finālā kopumā iekļuvušas 540 klases jeb 180 komandas katrā klašu grupā no visas Latvijas. Visvairāk čempionāta finālā tiks pārstāvētas Vidzemes reģiona skolas, no kurām sacensībās piedalīsies 186 klases, savukārt no Kurzemes piedalīsies 82 klases, no Latgales – 73 klases un no Rīgas reģiona – 101 klase.

“Priecē ZZ čempionāta pusfinālā novērotā rekordlielā skolēnu aktivitāte, kas radīja spēcīgu konkurenci starp klašu komandām. Esam izraudzījušies tās komandas, kuras turpinās dalību ZZČ finālā un sacentīsies par piecu dienu ceļojumu uz Budapeštu, kā arī citām vērtīgām balvām,” stāsta ZZ čempionāta projekta vadītāja Jūlija Vasiļjeva.

ZZ čempionāta pusfinālā piedalījās vairāk nekā 22 000 skolēnu no 907 klasēm, kopā sasniedzot vēl nebijušu izpildīto uzdevumu skaitu – 45 429 izpildītus uzdevumus. Komandas no 27. marta līdz 21. aprīlim digitāli pildīja piecus uzdevumus, kuros dažādos veidos tika pārbaudītas ne tikai komandas līderības un sadarbības prasmes, bet arī katra skolēna individuālās spējas.

vislielākā aktivitāte un attiecīgi arī konkurence par vietu ZZČ finālā novērota 7.–9. klašu grupā. Vispopulārākais pusfināla uzdevums bija “Ze Aliaz”, kurā skolēniem bija jāmin vārdu skaidrojumi. To ZZ čempionāta dalībnieki skatījuši vairāk nekā 48 000 reižu. Šā gada sezonā audzis arī izcilnieku skaits – 4984 ZZ čempionāta dalībnieki ieguva maksimālo punktu skaitu individuālajos uzdevumos.

Ar ZZ čempionāta finālistu sarakstu var iepazīties mājaslapā – https://ej.uz/ZZC2019Finalisti.

ZZČ finālā tiks apbalvoti astoņi 1. vietas ieguvēji – viena komanda katrā vecuma grupā. Ik dienu tiks noteikti dienas līderi, bet viena klase, kas visā čempionātā – mājasdarbu, pusfināla un fināla posmā – būs ieguvusi visvairāk punktu, saņems “Grand Prix” jeb absolūtās uzvarētājas goda titulu. “Grand Prix” ieguvēji visās klašu grupās iegūs iespēju doties aizraujošā ceļojumā uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu, lai izzinātu valsts kultūru, tradīcijas un vēsturi, kā arī baudītu skaisto dabu.

ZZ čempionāts ir lielākās sporta un prāta spēles skolēniem ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, kuru jau 13. gadu rīko un atbalsta “Tele2”. Aizvadīto sezonu laikā tajā ir iesaistījušies vairāk nekā miljons skolēnu, skolotāju, vecāku, atbalstītāju un organizētāju. Šā gada ZZ čempionāta sezonas uzmanības centrā ir Latvijas jauno līderu attīstība.

Foto: publicitātes