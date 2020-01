Parādu dēļ izsolē pārdod valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā iekļauto Blankenfeldes muižu

Lai segtu SIA "JVB" parādsaistības pret AS "Citadele banka", pārdošanai izsolē izlikta valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā iekļautā Blankenfeldes muiža, kas atrodas Jelgavas novada Vilces pagastā.

Kā liecina Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju interneta vietnē atrodamā informācija, muižā kopš 2007.gada saimniekoja kādreizējais zāļu ražotāja "Grindeks" vadītājs Valdis Jākabsons.

Jākabsons muižu iegādājās 2007.gadā un laika gaitā atjaunoja ēkas, kā arī papildus viesnīcas darbībai sāka ražot produktus no pašu laukos izaudzētā - plūškokiem, āboliem, gurķiem. 17.gadsimtā stādītie plūškoki muižas teritorijā tika izkopti, iestādīti jauni, un ražotnē no plūškoku ziediem un ogām top sulas, sīrupi un vīns. Restaurētajās vāgūža jeb staļļa telpās ierīkots zvanu muzejs, tajā izvietota Jākobsona zvanu kolekcija, kas esot lielākā Baltijā.

Kā liecina zvērināto tiesu izpildītāju interneta vietnē atrodamā informācija, SIA "JVB" piederošais nekustamais īpašums sastāv no trim zemes vienībām vairāk nekā 30 hektāru platībā, trīs dzīvojamajām ēkām un astoņām palīgēkām. Nekustamajam īpašumam ir vairāki apgrūtinājumi, un uz to nostiprināta hipotēka par labu AS "Citadele banka" par 375 000 eiro un par labu valstij - par 5434,77 eiro.

Izsolei var pieteikties līdz šā gada 29.janvārim, un muižas sākumcena ir noteikta 246 627,14 eiro. Izsole notiks ar augšupejošu soli - 3000 eiro.

Ar pašu muižas saimnieku aģentūrai LETA sazināties neizdevās.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "JVB" līdzīpašnieki ir Jākabsons, pašvaldības SIA "Jelgavas poliklīnika" valdes locekle Kintija Barloti un bijušais veselības ministrs Guntis Belēvičs. Uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā bijis 39 725 eiro, peļņa sasniegusi 224 129 eiro.

Uz 7.janvāri "JVB" parādsaistības pret valsti bijušas 6411 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā informācija.

