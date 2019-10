Sanākot kopā 12 partijas “Kustība “Par”” biedriem, kā arī vēl dažiem sabiedriski aktīviem jelgavniekiem, piektdien Jelgavā, vienā LLU Veterinārmedicīnas fakultātes korpusiem nodibināta šīs partijas Jelgavas reģionālā nodaļa.

Sapulcē klātesošais Saeimas deputāts un partijas “Kustība “Par”” līderis Daniels Pavļuts teica, ka jaundibinātajai nodaļai ir jāgatavojas 2021. gada pašvaldību vēlēšanām apvienotajā Jelgavas novadā. D.Pavļuts cer, ka tiks īstenota valdības rosinātā administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā Latvijā būs 39 pašvaldības, tostarp Jelgava būs apvienota ar Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Politiķis piebilda, ka Jelgavā politiskā vara ilgstoši ir bijusi ļoti noturīga. “Droši vien tas kaut kāda ziņā nav slikti. No otras puses jebkura jomā ir vajadzīgas jaunas vēsmas, jaunas pārmaiņas, jauns spēks, jauna dinamika un cita pieeja,” sacīja D.Pavļuts. Uz zz.lv jautājumu: “Kas konkrēti Jelgavā būtu jāmaina?”, no sapulces dalībniekiem sekoja viena atbilde, ka pilsētā, tostarp tās centrā, ir sliktā stāvoklī daudzdzīvokļu māju pagalmi.

Starp sapulces dalībniekiem bija arī partiju apvienības “Attīstībai/ “Par”” kandidāts 13. Saeimas vēlēšanās Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors Andulis Židkovs, kas zz.lv teica, ka Ozolnieku novadā “visi jau zina” par to, ka viņa politiskie uzskati nesakrīt ar novada domes viedokli par to, ka pašvaldība būtu jāsaglabā tāda, kāda tā ir. Taču, viņaprāt, politisko uzskatu dažādība netraucē vadīt pašvaldības administrāciju. “Lokālpatriotisms ir laba lieta,” sapulcē teica A.Židkovs. Viņš iestājas par to, lai pašvaldības, kas ir saimniekojušas saimnieciski atbildīgi, pievienojot pašvaldībām, kas ir “līdz ausīm parādos”, tiktu ievērots saprātīgs pārejas periods.

Sapulcē tika apspriesti arī izglītības, tostarp augstākās izglītības jautājumi.

Par partijas “Kustība “Par”” Jelgavas nodaļas vadītāju tika ievēlēts Saeimas deputāts un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis, kas līdz politiķa karjeras sākumam septiņus gadus ir sekmīgi vadījis LLU Veterinārmedicīnas fakultāti.

