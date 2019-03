Pasta salas slidotavas jumts atzīts par labāko koka būvi, kas pērn uzbūvēta Latvijā

Ir paziņoti uzvarētāji 10 nominācijās konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2018”.

Nominācijā “Koka būve” par labāko objektu, kas pērn uzbūvēts Latvijā, atzīts Pasta salas slidotavas jumts Jelgavā. Šogad konkursā no Jelgavas bija pieteikts arī Pils salas skatu tornis un atjaunotā daudzdzīvokļu māja ar komerctelpām Zemgales prospektā 9, kas ir privātīpašums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pavisam konkursā bija pieteikti 80 objekti, kas tika vērtēti trīs kārtās. Pēc pieteikumu izskatīšanas 79 būves tika virzītas otrajai kārtai, kuras eksperti apskatīja klātienē, pēcāk izvēloties finālistus.

Finālā no Jelgavas objektiem iekļuva tikai slidotavas jumts. Žūrijas vadītājs skaidro, ka Latvijā tehniski labi un kvalitatīvi koka risinājumi nemaz nav tik bieži sastopami, bet Pasta salas slidotavas jumts pierādot, ka dažās situācijās koka konstrukcijas ir labākas un veiksmīgākas nekā konstrukcijas no citiem materiāliem, tāpēc jumts ticis pamanīts un novērtēts.

Jau labiekārtojot un veidojot Pasta salu kā rekreācijas zonu, pašvaldībai bija koncepcija maksimāli izmantot dabīgos materiālus – koku, akmeni. Tāpēc arī, izsludinot slidotavas jumta skiču konkursu, tika izvirzīts uzstādījums, ka jumtam jābūt no koka.

Slidotavas jumta būvniecībā izmantotas liekti līmētās koksnes konstrukcijas – tērauda elementi izmantoti vien savienojuma vietās un atsevišķās vietās kā palīgkonstrukcija jumta seguma stiprināšanai. Kopējais liekti līmētās koksnes apjoms objektā ir 112 kubikmetri, bet tērauda detaļu apjoms – 11,33 tonnas.

Līdz ar jumta izbūvi jelgavnieki šoziem daudz pilnvērtīgāk varēja izmantot slidotavu, jo netraucēja ne nokrišņi, ne vējš, no kā pasargā sānu tents.

Pēc pašvaldības pasūtījuma jumta projektu izstrādāja un objektu būvēja “Igate Būve” sadarbībā ar “Rodentia” un arhitekti Inetu Buku. Būvuzraudzību nodrošināja Mārtiņš Bīriņš no “Jurēvičs un partneri”.

Pils salas skatu tornis konkursā bija pieteikts nominācijā “Ainava” un konkurēja ar vēl 18 objektiem. Žūrijas priekšsēdētājs norāda, ka tik liela konkurence šajā nominācijā nav raksturīga, bet tas liecina par to, ka pašvaldības izmanto ES iespējas, lai sakārtotu publisko ārtelpu – vidi, kur pašiem gribētos uzturēties. Skatu tornis jau kļuvis par pilsētnieku un tūristu iecienītu vietu – pērn to apmeklēja teju 55 000 cilvēku, turklāt tornī notikusi viena laulību ceremonija.

Konkursā kategorijā “Pārbūve” bija pieteikts daudzdzīvokļu nams Zemgales prospektā 9 (kategorijā bija pieteikti 13 objekti), kas ir privātīpašums. Šī ēka ir nozīmīga ar to, ka ir viena no retajām jūgendstila ēkām Jelgavā un daļa no Jelgavas vēsturiskās apbūves. Šī vairāk nekā simts gadu vecā ēka (informācija par to, kurā gadā ēka nodota ekspluatācijā, dažādos avotos atšķiras – figurē 1900. vai 1903. gads), ir pārdzīvojusi abus pasaules karus un saglabājusi kaut dažas, bet tomēr liecības par mūsu pilsētas vēsturi. Ēka pieder jelgavniekiem – Cīruļu ģimenei, kas to atjaunojuši kā īres namu ar komerctelpām.

Skati “Gada labākā būve Latvijā 2018” organizē 20 būvniecības nozares sabiedriskās organizācijas.

Foto: Jelgavas pašvaldība