Paternitātes pabalstu varēs saņemt plašāks adoptētāju loks

Plānots paplašināt to adoptētāju loku, kuri pēc bērna adopcijas var doties 10 dienu atvaļinājumā un par šo periodu no valsts saņemt paternitātes pabalstu. Tas būtu pieejams vienam no adoptētājiem, kura ģimene adoptējusi bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Šādas likumu izmaiņas trešdien, 22.maijā, trešajā lasījumā atbalstīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, informē Saeimas Preses dienests.

Plānots, ka atbilstoši grozījumi Darba likumā un likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” stāsies spēkā šā gada 1.septembrī.

Patlaban 10 dienu atvaļinājums saistībā ar bērna adopciju pienākas tikai gadījumā, ja adaptētais bērns ir vecumā līdz trim gadiem.

“Ir skaidrs, ka bērna vecums adopcijas jautājumā nav izšķirošs, un būtu maldīgi domāt, ka mazuļu adopcija būtu kaut kādā ziņā “vērtīgāka” nekā vecāku bērnu pieņemšana ģimenē. Tādējādi komisija konceptuāli atbalstīja Saeimas deputātu iesniegto iniciatīvu par apmaksāta paternitātes atvaļinājuma saņēmēju loka paplašināšanu,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.

Komisijas vadītājs arī uzsvēra, ka šādas izmaiņas parādīs, ka valsts ne tikai vārdos, bet arī darbos virzās uz principu, ka bērniem pēc iespējas jānodrošina iespēja augt ģimeniskā vidē. “Līdzekļi, ko novirzām adoptētāju atbalstam, katrā ziņā atmaksāsies, samazinoties to bērnu skaitam, kuri dzīvo valsts un pašvaldību institūcijās, jo uzturēšanās izmaksas tajās ir ļoti augstas. Lai arī šie grozījumi skar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu, simboliski tie parāda ģimenes politikas virzienu,” pauž A.Skride.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, 2018.gadā Latvijā tika adoptēti 102 bērni, no kuriem 70 bija vecumā no trīs līdz 18 gadiem.

Grozījumi Darba likumā un likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” trešajā lasījumā vēl jāpieņem Saeimā.

Foto: pixabay.com