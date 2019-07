Pavisam parasta senu draugu satikšanās

“Ar starptautiskā raidījuma “Gaidi mani” (Ždi menja) starpniecību savu bērnības draudzeni, pirmslaulību uzvārdā Martu Dunci, kura varētu dzīvot Elejā, meklē viņas draugi Jurijs un Tamāra no Ukrainas” – šādu vēsti “Ziņu” redakcijai atsūtīja un lūdza publicēt “Gaidi mani” brīvprātīgais pārstāvis Latvijā jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs, kurš palīdz ārvalstniekiem Latvijā meklēt pazudušus radiniekus vai draugus. Viņš lūdza cilvēkus, kuriem kas zināms par Martas kundzes atrašanās vietu, dot viņam ziņu.

Portālā zz.lv šo lūgumu publicējām 21. maijā, un jau nākamajā rītā pulksten 8 atskanēja zvans – Mārtiņš priecīgs pastāstīja, ka Martas kundze veiksmīgi atradusies un sazvanījusies ar draugiem Ukrainā. Jau publicēšanas dienā Mārtiņš Ziebergs saņēmis divus telefona zvanus, un viena no zvanītājām bijusi Martas kundzes meita. Pie raksta par Martas iespējamo atrašanās vietu informāciju sniedza arī vairāki komentāru autori.

Marta Janušauska (dzimusi Dunce) piekrita savu satikšanās stāstu izstāstīt arī avīzei, un mēs devāmies pie viņas ciemos uz Jelgavas novada Platones pagasta Pēterlaukiem. Sieviete dzīvo vienā no daudzdzīvokļu mājām netālu no Pēterlauku dzirnavām.

Kopīgi pavadīta bērnība Zaļeniekos



Martas kundze bilst, ka rakstiņu portālā pamanījusi viņas jaunākā meita un zvanījusi vecākajai māsai, sakot, ka “mūsu mammu meklē”. Marta atzīst, ka arī pati labprāt skatās raidījumu “Gaidi mani”, taču tieši to, kur meklēta viņa, neesot redzējusi – vai nu bijusi izbraukusi, vai aizņemta lauku darbos. Izbrīns bijis liels, jo kontakti ar bērnības draugiem Juriju un viņa māsu Tamāru pārtrūkuši jau sen, vēl agrā jaunībā, kad Marta no Zaļenieku pagasta Pīlēm pārcēlusies uz Zaļenieku centru, jo sākusi strādāt veikalā un viņai piešķirts dzīvoklītis, bet draugi savukārt pārcēlušies dzīvot uz Ukrainu. Ar Eleju gan viņai neesot nekāda sakara – ne tur dzīvojusi, ne skolā gājusi.

Marta ir dzimusi Latgalē, tad viņas ģimene pārcēlusies uz Jelgavas pusi – Kalnciemu, Zaļenieku Pīlēs pavadīta bērnība, un Martai kaimiņos dzīvojuši vairāki krieviski runājoši draugi, arī Jurijs un Tamāra. Kad dzīves ceļi šķīrušies, ar Tamāru vēl kādu laiku apmainījušās vēstulēm, bet, apprecoties, pārceļoties un sākoties jaunai dzīvei, kontakti pārtrūkuši. Jurijs un Tamāra gan reiz bijuši ieradušies Latvijā, apmeklējuši dzimtās vietas un tuvinieku kapus, bet Martu nav sastapuši.

Foto: no Mārtiņa Zieberga arhīva un Eva Pričiņa