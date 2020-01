Pēc breksita ceļotājiem no Rīgas uz Apvienoto Karalisti lidostas procedūras nemainīsies

Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas Savienības (ES), lidostas "Rīga" procedūrās ceļotājiem nekas nemainīsies, aģentūrai LETA pastāstīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pārstāve Laura Karnīte.

Apvienotā Karaliste jau patlaban ir ārpus Šengenas līguma zonas, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvi, kas ir vienādi gan Latvijai, gan Apvienotajai Karalistei neatkarīgi no breksita.

Karnīte norādīja, ka pašreiz arī neviena aviokompānija nav informējusi lidostu "Rīga" par izmaiņām lidojumu grafikos saistībā ar breksitu.

Savukārt Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs aģentūrai LETA norādīja, ka Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lidojumi uz un no Apvienoto Karalisti tiks veikti kā iepriekš gan no Rīgas, gan Tallinas arī pēc breksita. Būtiskas izmaiņas pasažierus, kas ar tiešo reisu lidos no un uz Apvienoto Karalisti, neskars.

Arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem pārejas periodā no 2020.gada 1.februāra pulksten 1 pēc Latvijas laika līdz 31.decembrim saglabāsies brīvas pārvietošanās tiesības, kā arī robežpārbaudes procedūras un uzturēšanās nosacījumi paliks līdzšinējā apmērā.

Bērniem, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, ceļošanas kārtība uz Apvienoto Karalisti paliks nemainīga, proti, papildus ceļošanas dokumentiem nebūs jāuzrāda citus, Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos par kārtību, kādā bērni šķērso valsts robežu minētus dokumentus.

Vincevs norādīja, ka atbilstoši aktuālākajai informācijai, pārejas perioda laikā ieceļošanai Apvienotajā Karalistē joprojām varēs izmantot gan pasi, gan personas apliecību, lai gan pasažieriem tiek rekomendēts turpmāk lidojumos uz Apvienoto Karalisti izmantot pasi.

Kā ziņots, pēc breksita līdz pat 2020.gada 31.decembrim būs spēkā pārejas periods un izmaiņas nebūs arī muitas jomā ne privātpersonām, kuras ceļo no Apvienotās Karalistes uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no Apvienotās Karalistes, ne uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri Apvienotajā Karalistē, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Apvienotā Karaliste piektdien plkst.23 pēc Griničas laika izstājas no Eiropas Savienības (ES). Breksitam sekos pārejas posms, kas ilgs līdz 31.decembrim. Šai periodā uz Apvienoto Karalisti joprojām attieksies ES tiesību normas un abām pusēm būs jāpanāk vienošanās par jaunu tirdzniecības līgumu.

Foto: pixabay.com