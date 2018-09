Penkules Kultūras namā nečīkst, bet dara

Dobeles novada Penkules Kultūras nama direktors Normunds Smiltnieks mūs uzreiz ved uz būvlaukumu – tur pašlaik top brīvdabas estrāde, kas būs savienota ar kultūras namu tā, lai no vienas skatuves varētu pāriet uz otru. Brīvdabas estrāde iecerēta ar 300 skatītāju vietām, un tajā notikšot tādi pasākumi, kādu citviet Latvijā neesot. Estrādei jābūt pabeigtai decembrī, bet iespējams, ka “Igates” celtnieki darbus paveiks ātrāk – oktobrī.



Kultūras nams iekārtojies kādreizējā Penkules muižā. No 1929. līdz 1932. gadam muižai tika uzcelta piebūve, un to jau kā Penkules izglītības biedrības “Darbs” namu atklāja toreizējais Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis. Penkules pagasta mājas “Vecvagares” prezidents nopirka ap 1926. gadu, tās atjaunoja, izmantoja kā vasaras mītni un aktīvi iesaistījās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

“Kad “sarkanie” vietējo muižnieku aizveda uz Jelgavu, un kopš tā laika viņa liktenis nav zināms, vienu no muižas ēkas zālēm iedeva biedrībai. Arī bibliotēka kādreiz, līdz 50. gadiem, šeit atradās, bet tagad ir centrā,” turpina kultūras nama direktors, atklājot, ka zāli grib pārbūvēt par prezidenta A.Kvieša piemiņas telpu un tur izvietot viņam veltītu ekspozīciju. Materiālus par A.Kviesi vācis gan pats, gan Penkules pamatskolas vēstures skolotāja.





Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 6.septembra “Zemgales Ziņās”.