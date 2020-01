Pērn reģionālo autobusu un vilcienu kontrolēs konstatēts par 10% vairāk pārkāpumu

Pērn reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos kontrolēs konstatēti 143 pārkāpumi, kas ir par 10% vairāk nekā 2018.gadā, informēja Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.

Pagājušā gadā reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos kontroles veiktas 2351 reizi, un pārkāpumi konstatēti 6% gadījumu. Pērn izplatītākie bijuši biļešu tirdzniecības pārkāpumi. Visbiežāk tie konstatēti savienojumā starp Rīgu un Jūrmalu, Salaspili, Ķekavu un Olaini. 2019.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, konstatēto pārkāpumu skaits ir pieaudzis par 10%.

Pērn veikts par 27% vairāk pārbaužu nekā 2018.gadā un par 73% vairāk - nekā 2017.gadā. Autotransporta direkcijas plāno, ka šogad to skaits nebūs mazāks kā 2019.gadā.

Pērn konstatēti 143 pārkāpumi, no kuriem 51% bijuši biļešu tirdzniecības pārkāpumi - pasažierim netika izsniegta biļete, biļete ar braukšanas maksas atvieglojumiem izsniegta pasažierim, kurš nav tiesīgs to saņemt, vai biļetē norādītā pietura nesakrita ar to, kuru autobusa vadītājam bija nosaucis pasažieris. Tāpat pērn konstatēts, ka atsevišķu maršrutu autobusi neievēroja kustības sarakstu, šoferi apzināti neapstājās, lai autobusā uzņemtu kontrolierus, un lietoja mobilo tālruni pie stūres, vairākās pieturās nebija kustības sarakstu, atsevišķos gadījumos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā tika izmantoti autobusi bez derīgas tehniskās apskates, kā arī bijušas situācijas, kad transportlīdzekļa vadītājam brauciena laikā līdzi nav nepieciešamās dokumentācijas, piemēram, licences kartītes.

Statistiku par katra reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegto biļešu skaits, tādēļ Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus paņemt brauciena biļeti un pārbaudīt tajā norādīto informāciju. Par gadījumiem, kad netiek izsniegta biļete vai konstatēti cita veida biļešu tirdzniecības pārkāpumi, aicina ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Foto: no arhīva