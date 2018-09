Pie Jelgavas 5. vidusskolas uzsākti auto stāvlaukuma izbūves darbi

4. septembrī uzsākti darbi autotransporta stāvlaukuma izbūvei pie Jelgavas 5. vidusskolas, ziņo Jelgavas pilsētas pašvaldība.



Tur plānots izveidot publiski pieejamu 1130 m2 plašu betona bruģakmens automašīnu stāvlaukumu, kurā paredzēta vieta 45 automašīnām, no kurām divas vietas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Stāvlaukumā būs iespēja iebraukt gan no esošās iebrauktuves, gan tiks izbūvēta jauna iebrauktuve no Aspazijas ielas puses.

Gar Aspazijas ielu esošais žogs tiks demontēts un izveidots jauns žogs tuvāk skolas ēkai, kā arī pārcelti vārti, iebraukšanai skolas teritorijā un izbūvēti papildus vārtiņi gājējiem nokļūšanai skolas teritorijā.

Būvdarbus veic SIA “KULK”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Verstis”.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība