Piektdien notiks projekta "Glābējsilīte" desmitgadei veltīta konference

Piektdien, 27.septembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks konference "Glābējsilīte Latvijā: 2009-2019", kurā atskatīsies uz projekta desmitgadē paveikto un iepazīstinās ar nākotnes plāniem, aģentūrai LETA sacīja konferences organizētāji.

Latvijā pirmā glābējsilīte tika atklāta pirms desmit gadiem, 2009.gada 8.septembrī, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Šobrīd Latvijā ir astoņas glābējsilītes, kas savas darbības laikā ir izglābušas 47 jaundzimušo dzīvības, stāstīja pasākuma organizētāji.

Lai informētu sabiedrību par projekta līdzšinējo darbību un iepazīstinātu ar nākotnes plāniem, pulksten 9.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 8.stāva lasītavā notiks projekta desmitgadei veltīta preses konference.

Preses konferencē piedalīsies projekta "Glābējsilīte" vadītāja Laura Zvirbule, Iekšlietu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvji, Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš, kā arī ilggadējo projekta mecenātu pārstāvji no "Gedeon Richter" pārstāvniecības Latvijā, ceļu būvniecības sabiedrības "Igate" un Pētera Avena fonda.

Uzreiz pēc preses konferences, pulksten 11, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks konference "Glābējsilīte Latvijā: 2009-2019", kurā pulcēsies projektā iesaistītās puses un sadarbības partneri - pašvaldību, slimnīcu un bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, policijas, ministriju un mediju pārstāvji, atbalsta organizācijas, mecenāti un projekta atbalstītāji jau no tā pirmsākumiem.

Organizatori stāstīja, ka dienu pirms konferences, 26.septembrī, no pulksten 12, medijiem ir iespējams sarunāt interviju ar konferences īpašo viesi - Elenu Kotovu no Krievijas, kura, iedvesmojoties no Latvijas "Glābējsilītes" projekta, ir izveidojusi organizāciju "Kolibel Nadezdi" un atvērusi vairākas glābējsilītes Krievijā.

Glābējsilīte sniedz iespēju izdzīvot un dzīvot bērnam, kura bioloģiskie vecāki nevēlas savu mazuli. Glābējsilītes mērķis ir ne tikai izglābt bērna dzīvību, bet arī rosināt sabiedrībā diskusiju par ģimenes plānošanas jautājumiem.

Foto: babybox.lv