Pirmajā uzņemšanas dienā popularitāti LLU guvušas veterinārmedicīna un projektu vadība (FOTO)

2. jūlijā sākās uzņemšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 26 pamatstudiju un 19 augstākā līmeņa studiju programmās, un jau pirmajā dienā vērojamas ļoti dažādas topošo studentu studiju intereses, kurās līdzās biozinātnēm dominē arī sociālās un inženierzinātnes, ziņo llu.lv.

Pirmajā uzņemšanas dienā Jelgavas pilī studiju pieteikumus apstiprināja 140 pamatstudiju reflektants, kas ir līdzīgi tāpat kā iepriekšējos gados pirmajā uzņemšanas dienā. Turklāt LLU studiju programmas pieteikumos izvēlētas 448 reizes, no kurām 149 ir pirmās prioritātes izvēles.

Visvairāk pirmās prioritātes pieteikumu saņemti studiju programmās "Veterinārmedicīna", "Ekonomika", "Lauksaimniecība", "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai", kā arī "Mežinženieris" un "Mežzinātne".

Savukārt maģistra studijās pirmajā dienā saņemti 88 pieteikumi, kuros biežāk izvēlētas studiju programmas "Projektu vadība", "Ekonomika", "Uzņēmējdarbības vadība", "Informāciju tehnoloģijas", "Mežzinātne" un "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes".

"Šogad pirmā uzņemšanas diena LLU Jelgavas pils uzņemšanas speciālistiem aizritējusi mierīgi. Kā ierasts, tad rīta cēliens bija klusāks, bet jau dienas otrajā pusē studētgribētāji bija krietni vairāk. Piesakoties pamatstudijām, reflektanti ir pārdomājuši savu izvēli, tādējādi, uzrādot dokumentus, viņi nemeklē potenciālās studiju programmas, kur studēt, bet mērķtiecīgi apstiprina savu elektroniskajā pieteikumā veikto izvēli. Pie mums Jelgavas pilī pamatstudiju pieteikumus šodien vairāk apstiprināja tie topošie studenti, kuri kā savu pirmo prioritāti izvēlējušies kādu no LLU studiju programmām, lai gan pieteikties var uz jebkuru no 12 Latvijas augstskolu programmām. Savukārt pieteikumus maģistra studijām klātienē tradicionāli iesniedza neliels skaits reflektantu, jo lielākā daļa topošo maģistrantu ir LLU absolventi, kuri izmanto elektroniskās reģistrēšanās iespēju LLU Informatīvajā sistēmā," stāsta Studiju centra vadītāja Sandra Sproģe.

Jau iepriekš informējām, ka uzņemšana LLU pamatstudiju un maģistrantūras studiju programmās šogad notiek no 2. līdz 9. jūlijam - darbadienās no pulksten 9 līdz 18, bet sestdien, 6. jūlijā no pulksten 10 līdz 13. Uzņemšana noslēgsies 9. jūlijā ar Uzņemšanas nakti, kuras laikā ikviens studētgribētājs varēs ierasties Jelgavas pilī un no pulksten 20 līdz 24 aizpildīt studiju pieteikumu.

LLU ir viens no lielākajiem biozinātņu centriem Baltijas valstīs un īsteno studijas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Ar visu LLU studiju programmu piedāvājumu ikviens interesents var iepazīties LLU mājaslapā: https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas.

Foto: Eva Pričiņa