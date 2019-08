Pirmdiena būs mēreni silta bez ievērojamiem nokrišņiem

Nedēļas pirmā diena visā Latvijā aizritēs ar mērenu gaisa temperatūru un bez ievērojamiem nokrišņiem, lai arī vismaz dienas pirmajā pusē daudzviet pie debesīm būs redzami mākoņi, tomēr vakarpusē tie izklīdīs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.



No rīta gaisa temperatūra būs no +10 līdz +15 grādiem, bet dienas gaitā tā paaugstināsies līdz +17...+21 grādam. Pēcpusdienā, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs, līdz vakarpusē jau visā Latvijā spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas atsevišķos rajonos būs nedaudz brāzmains.

Rīgā mākoņi debesis klās tikai daļēji un nokrišņi nav gaidāmi. pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18...+20 grādiem.

Foto: no arhīva