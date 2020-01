Pirmdienas rītā Latvijā snieg, puteņo un līst; apledojušos ceļus tīra 131 ziemas dienesta tehnikas vienība

Pirmdienas rītā visā Latvijā ir apmācies laiks, Kurzemē līņā, Vidzemē un Zemgales austrumos turpinās sniegputenis, tas sākas arī Latgalē, liecina meteoroloģiskā informācija.

Valsts lielāko daļu pārklājis sniegs. Redzamība sniegputenī dažviet Vidzemē samazinājusies līdz 500 metriem, savukārt redzamību Kurzemē pasliktina dūmaka. Ceļi slideni, Kurzemē - pārsvarā slapji. Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet gaidāms neliels lietus un migla, valsts austrumu daļā vēl snigs un vietām putinās, prognozē sinoptiķi.

Dienvidrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē. Naktī Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē reģistrētas vēja brāzmas līdz 14-19 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz -1..-2 grādiem valsts austrumos, 0..+1 grādam centrālajos novados un +2..+6 grādiem Kurzemē.

Rīgā nelieli nokrišņi, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 0..+1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdienas pēcpusdienā Latvijā bija -1..+2 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz +4 grādiem.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5.janvārī bija +18..+19 grādi daudzviet Eiropas dienvidos - galvenokārt Vidusjūras piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -22 grādi Somijas un Krievijas ziemeļos.

Pirmdienas rītā autoceļi daudzviet Latvijā ir apledojuši un apsniguši, un, lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 131 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienība, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Pirmdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, tāpēc sniegotie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, uz ceļiem strādā 131 ziemas dienesta tehnikas vienība.

Nedēļas pirmajā dienā apgrūtināti braukšanas apstākļi Ainažu šosejā (A1), Vidzemes šosejā (A2), Valmieras šosejā (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejā (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei, Bauskas šosejā (A7) no Rīgas līdz Iecava, Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā, Liepājas šosejā (A9) no Rīgas līdz Saldum, Ventspils šosejā (A10) no Rīgas līdz Talsiem, Rēzeknes šosejā (A12) no Jēkabpils līdz Ludzai, Grebņevas-Medumu šosejas (A13) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, Rēzeknes apvedceļā (A15), kā arī Koknese šosejā (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Daugavpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Ludzas, Preiļu, Saldus, Valkas un Ventspils apkārtni.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Foto: no arhīva