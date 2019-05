Pirms valsts svētku brīvdienām atgādina par ierobežojumiem uz ceļiem

Autovadītājiem, kuri valsts svētku brīvdienās izlems toties izbraucienos, jārēķinās ar vairāk nekā 20 valsts ceļu būvdarbu vietām, turklāt naktī uz sestdienu Vidzemē uz vairākiem galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem norisināsies Kopības velobrauciens, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).





Dodoties Siguldas virzienā un tālāk pa Vidzemes šoseju, ir jāņem vērā, ka satiksme posmā no Garkalnes līdz Sēnītei notiek pa vienu joslu un braukšanas ātrums tur ir samazināts, tomēr plašākie satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Ventspils-Grobiņa Pāvilostas apkārtnē, kur ir seši luksoforu posmi, kuru izbraukšanai nepieciešama vairāk nekā stunda.





Vidzemē Ķegumā sākušies HES tilta atjaunošanas būvdarbi, un satiksme tiek organizēta ar trim luksoforu posmiem. Uz autoceļa Gulbene-Balvi, posmā no Gulbenes līdz Kazupei, satiksme četros posmos tiek regulēta ar luksoforiem un to izbraukšana prasa vairāk nekā pusstundu. Uz autoceļa Carnikava-Ādaži satiksmi vienā posmā organizē regulētāji, bet posmā no pievedceļa Gaujas tiltam līdz Tallinas šosejai satiksme ir slēgta Rīgas virzienā.





Latgalē uz Daugavpils apvedceļa, posmā no Kalkūniem līdz Sventei, notiek ceļa segas pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir četri luksoforu posmi, un tās izbraukšana prasa pusstundu. Uz Daugavpils apvedceļa tiek atjaunots arī tilts pār Daugavu. Satiksme atkal ir novirzīta pa dzelzceļa tiltu. Uz autoceļa Daugavpils-Rēzekne tiek pārbūvēts tilts pār Rušenīcu pie Rušona ezera, un satiksme ir novirzīta pa apbraucamo ceļu, bet uz autoceļa Rēzekne-Gulbene atsākti pārbūves darbi posmā no Audriņiem līdz Dricāniem. Tur ir divi luksoforu posmi un nepieciešama pusstunda, lai posmu izbrauktu.





Zemgalē uz autoceļa Bauska-Aizkraukle pie Jaunjelgavas sākta ceļa pārbūve un ir viens luksoforu posms. Atsākušies būvdarbi uz autoceļa Jelgava-Iecava, kur vairākos posmos tiek organizēta reversa satiksme, kā arī sākti pārbūves darbi uz autoceļa Tukums-Auce, posmā no Lielauces līdz Aucei, kur ir divi luksoforu posmi.





Kurzemē uz autoceļa Kandava-Saldus, posmā no Remtes līdz Brocēniem, ir viens luksoforu posms un jāierēķina 20 minūtes, lai posmu izbrauktu. Uz autoceļa Kuldīga-Jūrkalne, posmā no Ēdoles līdz Jūrkalnei, divos posmos satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Lai izbrauktu remontposmu, nepieciešama vismaz pusstunda. Savukārt uz autoceļa Annenieki-Jaunpils ir trīs ar luksoforiem regulēti posmi, un remontposma izbraukšana prasa 20 minūtes.





Naktī uz 4.maiju no pusnakts līdz pulksten 10.30 notiks Kopības velobrauciens. Tā maršruts ietvers Vidzemes šoseju, autoceļus Garkalne-Alauksts, Inčukalns- Ropaži- Ikšķile, Valmiera- Cēsis- Drabeši, Cēsis- Vecpiebalga- Madona un Priekuļi-Rauna. Velobrauciena laikā nav plānots apturēt satiksmi, bet braucēju kolonnu pavadīs Valsts policijas transports.





Savukārt svētdien Liepājas apkārtnē risināsies rallijs "Karaosta 2019", kura laikā būs slēgts vietējais autoceļš Apriķi - Kapsēde. Apbraukšana būs organizēta pa autoceļu Ventspils - Grobiņa caur Kapsēdi un Vērgali.





