"PNB bankas" klientiem garantētās atlīdzības izmaksās no 22.augusta (papildināta ar filiāļu sarakstu)

Darbību apturējušās "PNB bankas" klienti garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro varēs saņemt no 22.augusta, sestdien preses konferencē pavēstīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva.

Kā ziņots, "PNB bankas" klientiem garantētās atlīdzības izmaksās banka "Citadele". Tomēr ar iesniegumu par naudas izmaksu sešu mēnešu laikā būs jāvēršas noteiktās "PNB bankas" filiālēs.

No Noguldījumu garantiju fonda "PNB bankas" klientiem varētu tikt izmaksāti aptuveni 279 miljoni eiro, kurus saņems tie, kuriem noguldījumu apmērs nepārsniedz 100 000 eiro, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi un iestādes ar budžetu līdz 500 000 eiro. Patlaban Noguldījumu garantiju fondā ir noguldīti 206 miljoni eiro, bet pieejamā naudas summa ir 506 miljoni eiro.

Tie klienti, kuriem noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus - 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Kopumā no 99 600 "PNB bankas" klientiem 91 400 ir iekšzemes klienti, no tiem 38% ir ar nulles konta atlikumu.

FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale norādīja, ka jau tuvākajās dienās 99,2% bankas klientu tiks izmaksātas garantētās atlīdzības. Pērējiem 0,8% klientu bankā noguldīti kopumā 135 miljoni eiro, un viņi varēs pretendēt uz naudas atgūšanu kā kreditori.

Tāpat ziņots, ka no ceturtdienas, 15.augusta, pulksten 21 apturēta "PNB bankas" darbība. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 15.augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8.darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram "PNB bankas" klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiks izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.

AS “Citadele banka” un AS “PNB banka” filiāles, kur jāvēršas klientiem:

AS “PNB banka” filiāles:

Pionieru iela 2, Bauska

Lapsu iela 23, Cēsis

59 Rīgas iela, Daugavpils

Vienības iela 1A, Jēkabpils

Katoļu iela 18, Jelgava

Talsu šoseja 25, Jūrmala

Sūru iela 2, Kuldīga

Graudu iela 45, Liepāja

Rūpniecības iela 49, Madona

Atbrīvošanas aleja 103, Rēzekne

Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga

Kurzemes prospekts 1A, Rīga

Stirnu iela 26, Rīga

Mazā Nometņu iela 27, Rīga

Augusta Dombrovska iela 23, Rīga

Raiņa bulvāris 11, Rīga

Skolas iela 4e, Salaspils

Dundagas iela 18, Talsi

Rīgas iela 4, Valmiera

Aleksandra iela 16, Ventspils

AS “Citadele banka” filiāles Rīgā, kurās tiks veikta kompensāciju izmaksa:

Filiāle “Citadele” (Rīgā, Republikas laukumā 2 A)

Klientu apkalpošanas centrs “MOLS” (Rīgā, Krasta ielā 46)

Klientu apkalpošanas centrā “Spice Home”(Jaunmoku iela 13, Rīgā)

Klientu apkalpošanas centrā “Akropole”(Maskavas iela 257, Rīgā)

Ārpus Rīgas:

Liepājas filiāle (Liepājā, Liela ielā 12)

Ventspils filiāle (Ventspilī, Pils ielā 17)

Talsu filiāle (Talsos, Lielā ielā 4)

Bauskas filiāle (Bauskā, Pionieru ielā 2)

Jelgavas filiāle (Jelgavā, Mātera ielā 23/25)

Jēkabpils filiāle (Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142-7)

Daugavpils filiāle (Daugavpilī, Rīgas ielā 34)

Rēzeknes filiāle (Rēzeknē, Galdnieku ielā 8)

Cēsu filiāle (Cēsīs, Raunas ielā 13)

Valmieras filiāle (Valmierā, Diakonāta ielā 6)

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība AS “PNB banka” klientiem

Privātpersonām, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs ar jau esošu kontu AS "Citadele banka":

Nav nepieciešams doties uz AS "Citadele banka" filiāli. Jūsu garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz AS "Citadele banka" kontu. Bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz AS "Citadele banka". 6 mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma Jums nepieciešams apstiprināt VSAA, vai turpināsiet saņemt maksājumus AS "Citadele banka".

Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez konta AS "Citadele banka":

No 22.08.2019. dodieties uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Jums tiks automātiski atvērts konts AS "Citadele banka" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Internetbanka Jums būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti saņemsiet pa pastu 2 darba dienu laikā, un turpmāk varēsiet to izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat aizpildiet iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu AS "Citadele banka" vai paziņojiet VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

Privātpersona, rezidents ar jau esošu kontu AS "Citadele banka":

Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai AS "Citadele banka" filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu AS "Citadele banka".

Privātpersona, rezidents bez konta AS "Citadele banka":

Dodieties AS "Citadele banka" filiāli, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Privātpersonas – ārvalstu rezidenti:

Zvaniet uz AS "Citadele banka" un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz AS "Citadele banka" filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Juridiskās personas un to pārstāvji:

Zvaniet uz AS "Citadele banka" informatīvo tālruni 67010000 un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz norādītajām AS "Citadele banka" filiālēm, identificējieties un atveriet kontu AS "Citadele banka" vai saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Ievērībai klientiem, kuriem jādodas uz AS "Citadele banka": Lai izmaksu process noritētu raiti, aicinām klientus pirms doties uz AS "Citadele banka", pārliecināties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie dokumenti ir AS "PNB banka" rīcībā jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas informācija.

Foto: bnn-news.com