Polijā mājputniem konstatēta putnu gripa; PVD aicina mājputnu īpašniekus Latvijā ievērot biodrošības pasākumus

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka Polijā gadu mijā konstatēti vairāki augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputniem.

Slimības skarti ir trīs Polijas reģioni – Lubartowski, Ostrowski un Krasnostawski. Augsti patogēnā putnu gripa (H5N8 apakštips) kopumā ir konstatēta septiņās mājputnu novietnēs: trīs lielās tītaru novietnēs (kopā 42 189 tītari), vienā 36 069 dējējvistu novietnē, vienā 12 960 paipalu novietnē un divās piemājas saimniecībās ar 79 dažādu sugu mājputniem – dējējvistām, pīlēm, zosīm, baložiem.

Polijas veterinārais dienests putnu gripas skartajos reģionos ir noteicis karantīnu un slimības skartajās novietnēs mājputni tiek nogalināti un iznīcināti, kā tiek skaidroti slimības cēloņi un izplatīšanās ceļi tiek noskaidroti.

Latvijā no Polijas pēdējā mēneša laikā nav ievesti mājputni vai dekoratīvie putni. No Polijas veterinārā dienesta sniegtās informācijas zināms, ka no slimības skartajām tītaru fermām putni nav nonākuši pārtikas ķēdē.

PVD atgādina, ka minētais augsti patogēnās putnu gripas apakštips H5N8 bija plaši izplatīts Eiropas valstīs 2016. gada rudenī un 2017. gadā mājputnu un savvaļas putnu populācijās, taču neviens cilvēka saslimšanas gadījums ar putnu gripas H5N8 apakštipu netika reģistrēts. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka cilvēku inficēšanās iespēja ar H5N8 vīrusu ir zema.

Latvijā augsti patogēnā putnu gripa nav nekad reģistrēta.

Lai pasargātu mājputnus no iespējamas saslimšanas ar putnu gripu, PVD aicina mājputnu īpašniekus ievērot biodrošības pasākumus:





kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai;

dzīvnieku īpašniekam jānodrošina, lai nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu turēšanas vietām;

dzīvnieku īpašniekam mājputnu barošanu un dzirdināšanu jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu;

dzīvnieku īpašniekam jānodrošina, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni.

PVD informē, ka Latvijā savvaļas putnu populācijā cirkulē Ņūkāslas slimība, kas, līdzīgi kā putnu gripa, ir ļoti bīstama infekcijas slimība mājputniem. Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar Ņūkāslas slimību, mājputnu īpašnieki un turētāji tiek aicināti profilaktiski vakcinēt mājputnus pret Ņūkāslas slimību, kā arī ievērot biodrošības noteikumus.





