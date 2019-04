Premjera Kariņa valdības pirmās 100 dienas

Atzīmējot Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pirmās simt dienas, uz Rīgu tika aicināti reģionālo mediju žurnālisti. Stundu ilgā sarunā premjerministrs vēlējās uzklausīt žurnālistus par reģionos aktuālo, kā arī informēt par jaunās valdības paveikto, tostarp uzsāktajām reformām, 2019. gada valsts budžetu, darbu pie 2020. gada budžeta, kā arī izklāstīt savu redzējumu par ES nākotni. Reģionālo mediju pārstāvjiem bija iespēja izvaicāt arī izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, vides un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, labklājības ministri Ramonu Petraviču, tomēr visvairāk jautājumu bija pašam premjeram.

Investīcijas – atslēgas vārds





Uzrunu reģionālo mediju žurnālistiem K.Kariņš sāka ar jautājumu, ko viņam nereti uzdodot arī ārzemju korespondenti, proti – kāds ir Latvijas valdības mērķis? Atbilde ir – investīcijas.Latvijas tautsaimniecībai ir vajadzīgs vairāk privāto investīciju, uzsvēra premjers. “Kopš lielās krīzes daudzi ekonomiskie rādītāji ir uzlabojušies. Audzis eksports, nodarbinātība, nodokļu ieņēmumi, taču privāto investīciju palielinājuma nav. Būvniecības nozare pat piedzīvo pārkaršanu. Taču tas nenotiek, pateicoties privātajām investīcijām, bet gan Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei,” atzina K.Kariņš.

Kas būtu jādara, lai veicinātu investīcijas gan no ārzemju, gan no pašmāju avotiem? Viņaprāt, galvenais būtu sistēmu sakārtošana. Prioritāte šajā ziņā ir finanšu sistēma. Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval”, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanas novēršanu, skatījumā Latvija ir “tādā puspelēkā sarakstā”. “Ja mūs iekļauj pavisam pelēkā, tad arī izslēdz no pasaules finanšu aprites. Un tad Latvija kļūst par teritoriju, kurā nevar uzticēties, un tas ir ar attiecīgām sekām visā ekonomikā,” brīdina K.Kariņš. Viņš uzskata, ka Latvijai ir jāiet tālāk, nekā to prasa “Moneyval”, proti, ir nepieciešams “finanšu sistēmas kapitālais remonts”. “Mēs būtiski mainīsim vairākus likumus un dosim lielākas tiesības mūsu banku uzraugiem kontrolēt finanses,” apņēmīgi teica premjers.

