Pūce: Pašvaldībām lielākās bažas par pakalpojumu pieejamību

Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā pašvaldību pārstāvjiem lielākās bažas ir par pakalpojumu pieejamību, autoceļu infrastruktūru un pārstāvību, šorīt intervijā Latvijas Radio pastāstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP).



Pēc aizvadītajām sarunām ar pašvaldību pārstāvjiem ministrs atzina, ka lielākā daļa no tiem ir pauduši iebildumus pret iecerēto reformu. Tas nenozīmējot, ka reforma nenotiks, bet paustās bažas un priekšlikumi, protams, tikšot izvērtēti.

Vaicāts, par ko pašvaldību pārstāvjiem ir lielākās bažas reformas kontekstā, Pūce atbildēja, ka, pirmkārt, satraukums ir par to, vai un cik ērti iedzīvotājiem jaunajā administratīvi teritoriālajā iedalījumā būs pieejami visi nepieciešamie ikdienas pakalpojumi. "Uz to mēs varam skaidri atbildēt, ka valsts pilnīgi noteikti rūpēsies par to, lai teritoriālā pakalpojumu pieejamība saglabātos," norādīja Pūce.

Tāpat pašvaldību pārstāvji izteikuši bažas par slikto ceļu infrastruktūru, kā arī par to, vai jaunajā teritoriālajā iedalījumā tiks vienmērīgi nodrošināta visu pašvaldības iedzīvotāju pārstāvība. "Vienmērību jebkura vēlēšanu sistēma garantēs, bet skaidrs, ka mazāks ievēlējamo deputātu skaits nozīmē lielāku atbildību deputātiem," norādīja Pūce, atgādinot, ka līdz ar reformu kopējais ievēlējamo pašvaldību deputātu skaits valstī samazināsies par aptuveni 900 amata vietām.

Jau šonedēļ VARAM sāks reformas apspriešanu ar iedzīvotājiem, un pirmā šāda tikšanās notiks 7.augustā Apē, informēja ministrs.

Saskaņā ar VARAM ieceri, līdz 2021.gadam Latvijā pašvaldību skaitu plānots samazināt līdz 35 pašvaldībām un tās iecerēts veidot ap reģionālās nozīmes attīstības centriem.

Foto: no arhīva