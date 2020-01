Putnu gripas draudi pieaug; PVD uzsāk pastiprinātas pārbaudes

Ņemot vērā pieaugošos putnu gripas draudus Eiropā, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, stingri ievērot biodrošību, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem, kā arī atlikušajos ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes citās Eiropas valstīs. Vienlaikus PVD uzsāk pastiprinātas putnu novietņu, kā arī importa putnu gaļas pārbaudes, informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.





Saskaņā ar šobrīd zināmo informāciju, putnu gripa mājputniem konstatēta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā, bet savvaļas putniem – Polijā un Vācijā.





PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga: “Izskatās, ka situācija ar putnu gripas izplatību Eiropā šogad varētu būt tikpat nopietna kā pirms trim gadiem, tāpēc jau tagad, negaidot, ka prasība kļūs obligāta, aicinām mājputnu turētājus būt atbildīgiem – ievērot biodrošību un turēt mājputnus slēgtās telpās”.





Lai nodrošinātu nepārtrauktu situācijas kontroli, PVD inspektori pārbaudīs dažādas mājputnu novietnes. Ja kādā no mazajām saimniecībām tiktu konstatēta putnu gripa, komerciālās novietnes, kas atrodas skartās saimniecības tuvumā, ciestu lielus finansiālus zaudējumus, jo karantīnas zonā putnu gripas apkarošanas periodā, kas ilgst vismaz vairākas nedēļas, būtu apturēta dzīvu mājputnu, to olu, mājputnu gaļas un gaļas produktu realizācija. Kā arī valsts līmenī tiktu noteikti eksporta ierobežojumi. Ņemot vērā šo faktu, PVD prioritāri kontrolēs tieši tās mājputnu novietnes, kuras atrodas 10 km rādiusā ap komerciālajām putnu novietnēm. Kā liecina pieredze, atšķirībā no lielajām novietnēm, kurās biodrošība ir pašsaprotama, mazā saimniecībā ar pāris mājputniem, tā bieži ir atstāta novārtā.





Tāpat PVD atgādina, ka visām mājputnu turēšanas vietām ir jābūt reģistrētām Lauksaimniecības datu centrā. Ja kāds mājputnu turētājs nav šo savu pienākumu izpildījis, tagad ir pēdējais brīdis to izdarīt.





Lai pārliecinātos, ka Latvijas tirgū nav nonākusi putnu gaļa no putnu gripas skarto valstu reģioniem, kuros noteikti slimības apkarošanas pasākumi, PVD inspektori pastiprināti pārbauda Latvijā ievesto putnu gaļu, dodoties pārbaudēs uz mājputnu kautuvēm, gaļas sadales un gaļas pārstrādes uzņēmumiem, olu šķirošanas un olu produktu ražošanas uzņēmumiem, mazumtirdzniecības uzņēmumiem.





Lai pasargātu mājputnus no iespējamas saslimšanas ar putnu gripu, PVD mājputnu turētājus aicina ievērot biodrošību:





Turēt mājputnus slēgtā telpā;

Nepieļaut nepiederošu personu piekļuvi mājputnu turēšanas vietai;

Mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizēt mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu,

Nodrošināt, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni;

Nepiedalīties tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos;

Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam vai PVD.





Aicinām iedzīvotājus ziņot, ja tiek novēroti vienuviet vairāki miruši savvaļas ūdensputni. Ziņot var jebkurai PVD pārvaldei vai arī zvanot uz PVD uzticības tālruni – 67027402.





