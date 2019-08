Rīgā atklāj piemiņas zīmi Georgam Biseniekam

Rīgā, Otrajos Meža kapos, atklāta piemiņas zīme Latvijas diplomātam, konsulam, finansistam un sabiedriskajam darbiniekam Georgam Biseniekam (1885–1941) un viņa brālim Voldemāram Biseniekam (1884–1938), kas gājuši bojā padomju represijās. Piemiņas zīme uzstādīta brāļa Jāņa Bisenieka (1864–1923), Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības dibinātāja un vadītāja, tautsaimnieka, agronoma, sabiedriskā darbinieka un mecenāta atdusas vietā, informē Ārlietu ministrijā.



Piemiņas zīmes uzstādīšanas iniciatori un finansētāji ir Bisenieku dzimtas tuvie radinieki – Bušu dzimta Latvijā – un Voldemāra Bisenieka pēcnācēji – žurnālisti, politiķi tēvs un dēls Vladimirs Kara Murza Maskavā, Krievijā, un Vladimirs Kara Murza juniors Vašingtonā, ASV.

Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Georgs Vilis Ludvigs Bisenieks (dzimis 19.12.1885. Dobeles apriņķa Kroņa-Vircavas pagastā – 27.07.1941. izpildīts nāvessods Maskavā) mācījās Jelgavas reālskolā, piedalījās 1905. gada revolūcijas notikumos, apcietināts un izraidīts no Baltijas, 1907. gadā notiesāts uz diviem gadiem astoņiem mēnešiem katorgā ar tālāku mūža nometinājumu Sibīrijā. Irkutskas guberņā strādājis par angļu valodas tulku. 1912. gadā no nometinājuma izbēdzis un apmeties Beļģijā, no 1913. gada – Anglijā. 1918. gada decembrī G.Bisenieks sāka strādāt Z. A. Meierovica vadītajā diplomātiskajā pārstāvniecībā Londonā. Kad Z. A. Meierovics devās uz Parīzes Miera konferenci, viņš 1919. gada 6. janvārī paziņoja Lielbritānijas Ārlietu ministrijai, ka turpmāk pārstāvniecību vadīs G.Bisenieks. Pēc Latvijas valsts atzīšanas de iure G.Bisenieku 1921. gada aprīlī iecēla par rezidējošo ministru, bet 6. maijā – par ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministru Lielbritānijā.

1924. gada novembrī atbrīvots pēc paša lūguma un atgriezies Latvijā. No 1924. gada beigām Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības direktors-rīkotājs un valdes priekšsēdētājs. Par nopelniem diplomātiskajā dienestā 1926. gada 11. novembrī piešķirts Triju Zvaigžņu 2. šķiras ordenis.

1933. gada oktobris – 1935. gada aprīlis – konsuls Ļeņingradā, vēlāk ieskaitīts ārlietu ministra rīcībā.

Padomju okupācijas laikā 1940. gada septembrī izslēgts no Ārlietu ministrijas pārziņā esošo darbinieku saraksta ārlietu resora likvidācijas dēļ.

1940. gada 3. oktobrī apcietināts, 1941. gada februārī izvests uz ieslodzījuma vietām Maskavā, kur 1941. gada 27. jūlijā piespiests nāvessods, kas izpildīts. Vieta, kur apglabāts G. Bisenieks, nav zināma. Pēc nāves G. Bisenieks reabilitēts.

Foto: Ārlietu ministrijas arhīvs