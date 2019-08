Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī notiks dzelzceļa ritošā sastāva parādes

Atzīmējot VAS "Latvijas dzelzceļš" simts gadu jubileju, šodien Rīgas, Jelgavas un Daugavpils dzelzceļa stacijās notiks dzelzceļa ritošā sastāva parādes, informē AS "Latvijas dzelzceļš" pārstāve Ella Pētermane.



Dzelzceļa ritekļu parādē, kas vienlaicīgi notiks visās trīs pilsētās, būs iespēja tuvumā un arī no iekšpuses izpētīt dažāda tipa lokomotīves, kas gan pārvadā kravas no vienas Latvijas vietas uz citu, gan tādas, kas veic manevrus šķirošanas stacijās, kā arī dažādas ceļa būves mašīnas, ar kurām tiek labotas sliedes vai būvēti jauni sliežu ceļi. Savukārt SIA "L-Ekspresis" parādīs ritošo sastāvu, ar kādu iespējams aizbraukt no Rīga līdz Maskavai.

Pasākums visās trīs pilsētās sāksies plkst.12 un ilgs līdz plkst.19.

Katrā pilsētā apskatāmais ritekļu klāsts nedaudz atšķirsies. Visās trīs pilsētās klātienē būs apskatāma modernizētā dīzeļlokomotīve "2M62UM", manevru dīzeļlokomotīve "ČME3ME", kā arī starptautisko pārvadājumu nodrošināšanai paredzētais kupejvagons. Tikmēr katrā pilsētā atšķirsies darba mašīnu klāsts - būs gan dažādas dzelzceļa būvniecības mašīnas, gan arī dažādiem darbiem paredzētās drezīnas. Rīgā apmeklētāji varēs uzzināt, kas ir laboratorijas vagons un kādas ir tās funkcijas un nozīme dzelzceļa ikdienā.

Turklāt Rīgas pasažieru stacijā plkst.13 varēs vērot dzelzceļnieku tērpu skati, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļa muzeju.

Paralēli individuālai dzelzceļa ritekļu izpētei Rīgā tiks organizētas arī trīs izzinošas ekskursijas, kuras vadīs LDz industriālā mantojuma eksperts Toms Altbergs. Interesentiem būs iespēja uzzināt detalizētāku informāciju par parādē redzamajiem ritekļiem. Ekskursijas notiks plkst.14, plkst.16 un plkst.18, to ilgums būs aptuveni 45 minūtes.

Par godu svētkiem LDz ir sarūpējis īpašās jubilejas pastkartes, kas 3.augustā būs bez maksas pieejamas visās trīs dzelzceļa stacijās.

Foto: no arhīva