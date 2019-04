Rīgas, PierRīgas un Zemgales izglītības iestāžu audzēkņi pārsteidz ar kvalitatīvām un pārdomātām idejām pašrocīgi gatavotu somu darināšanā (FOTO)

Ceturtdien, 4. aprīlī, Rīgā aizvadīta SIA “Zaļā josta” radošā konkursa “Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai!” Pierīgas reģionālā kārta. Tās gaitā savas oriģinālās, dizainiski skaistās un praktiskās idejas, kā mājas apstākļos iespējams darināt videi draudzīgas somas un maisiņus, prezentēja 44 komandas no Rīgas, Pierīgas un Zemgales reģiona mācību iestādēm, informē “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Konkursa “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” dalībnieku uzdevums bija pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

Konkursa Pierīgas reģionālajā kārtā savus darbus prezentēja 18 pirmsskolas izglītības iestāžu komandas un 26 skolu komandas. Pēc visu darbu prezentēšanas, žūrija konkursa finālam skolu kategorijā izvirzīja arī Augstkalnes vidusskolas komandu “Vides draugi”.

Organizatori augstu novērtē visu dalībnieku veikumu un atzinīgi vērtē visu komandu sniegto ieguldījumu ne tikai oriģinālu ideju izstrādē, kā pašrocīgi varam darināt videi draudzīgu iepakojumu, bet arī uzslavē bērnu entuziasmu iesaistīt aizvien plašāku sabiedrības daļu atbildīgā un dabai draudzīgā dzīvesveidā.

Papildu laureātu noteikšanai “Zaļā josta” apsveica komandas, kas izcīnīja simpātiju balvas. Simpātiju balvu skolu komandu kategorijā saņēma Aizupes pamatskolas komanda “Vides sargi” par videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu.

Konkursa fināls, kurā sacentīsies 24 labākās komandas no visas Latvijas (sešas komandas no katra no četriem Latvijas reģioniem), norisināsies šā gada 26. aprīlī modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”.

Konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Modes un Izklaides centru “Rīga Plaza”, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, otrreizējo izejmateriālu somu ražotāju “Zigi bags”, Ventspils Jaunrades centru, veikalu tīklu “Maxima”, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Foto: publicitātes