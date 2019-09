Rindas uz valsts apmaksātām konsultācijām pie speciālistiem svārstās no 0 līdz 575 dienām

Rindas uz valsts apmaksātām konsultācijām pie speciālistiem svārstās no 0 līdz pat 575 dienām, liecina mājaslapā "Rindapiearsta.lv" pieejamā informācija par valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pieejamību uz 1.septembri.

Šajā mājaslapā ikviens var izvēlēties sev nepieciešamo speciālistu vai izmeklējumu, kā arī reģionu, un uzzināt, vai un kādas uz konkrēto pakalpojumu ir gaidīšanas rindas.

Bieži uz dažādiem pakalpojumiem Latvijas lielākajās slimnīcās - Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) - ir būtiski garākas rindas nekā citās ārstniecības iestādēs, tostarp Rīgā.

Rindu garums ārstniecības iestādēs būtiski atšķiras. Piemēram, vietām endokrinologa konsultācijas pieejamas bez rindas, bet citviet gaidīšanas laiks var sasniegt no septiņām līdz pat 263 dienas, kā tas ir Daugavpils medicīnas centrā "Olvi". Četrās ārstniecības iestādēs, tostarp Rīgā, Alūksnē, Rēzeknē un Cēsīs, pie šī speciālista var tikt bez rindas. PSKUS pie endokrinologa rindā jāgaida 59 dienas, bet RAKUS stacionārā "Gaiļezers" - 62 dienas.

Vēl, piemēram, diabēta apmācības kabineta pakalpojumi pieejami bez būtiskām rindām. Ogrē un Jelgavā izveidotajos kabinetos var saņemt konsultāciju mazāk nekā mēneša laikā, bet pārējās vietās, tostarp Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un citur, pakalpojumi pieejami bez rindas. Garākā rinda, lai saņemtu konsultāciju diabēta kabinetā, ir 28 dienas.

Tikmēr konsultācija diabētiskās pēdas aprūpes kabinetā Rīgā pieejama ne ātrāk kā 15 dienās, turklāt septiņās ārstniecības iestādēs gaidīšanas ilgums pārsniedz 100 dienas. Bez rindas diabētiskās pēdas aprūpes kabineta pakalpojums pieejams ārstniecības iestādēs Tukumā, Rēzeknē, Jūrmalā, Limbažos, Cēsīs un Jēkabpilī. Garākā rinda pēc šī pakalpojuma ir 160 dienas.

Pie alergologa bez rindas iespējams tikt Tukumā un Rēzeknē, tikmēr visgarākās rinda pie šī speciālista ir PSKUS, kur rindā jāgaida 122 dienas. Vidēji pie alergologa rindā jāgaida apmēram 33 dienas.

Līdzīga situācija ir arī ar pieeju algologam, pie kura uz konsultāciju var tik vidēji 41 dienas laikā. Bez rindas pie šī speciālista var tikt Liepājā un Daugavpilī, bet lielākā rinda - 122 dienas - vērojama "Veselības centru apvienības" medicīnas centrā "Elite".

Lai saņemtu asinsvadu ķirurga pakalpojumu, rindā jāgaida diezgan ilgi, piemēram, Rīgas 1.slimnīcā - 211 dienas, RAKUS - 154 dienas, Talsu veselības centrā - 48 dienas, bet PSKUS pie šī speciālista pakalpojumu var saņemt mēneša laikā, kas ir īsākais gaidīšanas laiks.

Plastikas ķirurgs pieejams bez rindas Rīgā un Jūrmalā, bet Liepājas reģionālajā slimnīcā jāgaida pat 560 dienas.

Dermatovenerologa konsultāciju vietām iespējams saņemt bez rindas, tomēr dažās vietās gaidīšanas ilgums var sasniegt pat 136 dienas. Dermatovenerologs pieejams daudzās ārstniecības iestādēs, turklāt diezgan lielā skaitā ārstniecības iestāšu arī bez rindas, tostarp Ventspils poliklīnikā, Limbažu slimnīcā, Dobeles un apkārtnes slimnīcā un citur. Latvijas Infektoloģijas centrā šis speciālists pieejams astoņās dienās, bet, piemēram, Latvijas Onkoloģijas centrā - 16 dienās. Apmēram 120 dienas šī speciālista konsultācija jāgaida Rēzeknes slimnīcā, kur arī ir visgarākā rinda pie šī speciālista.

Arī infektologa konsultāciju vairākās vietās iespējams saņemt bez rindas, tomēr garākā rinda ir Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur jāgaida vairāk nekā 120 dienas. Lielākoties infektologa konsultāciju var saņemt ātrāk nekā 30 dienu laikā.

Internista pakalpojumu visā Latvijā var saņemt 15 dienu laikā, tomēr ļoti gara rinda izveidojusies Liepājas reģionālajā slimnīcā, kur jāgaida pat 575 dienas, lai saņemtu pakalpojumu. Vienlaikus Liepājā internista valsts pakalpojumu iespējams 15 dienu laikā saņemt arī Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā.

Lielas rindas pie kardiologa vērojamas Rīgā, piemēram, RAKUS "Gaiļezerā" šī speciālista konsultāciju var nākties gaidīt 69 dienas, bet PSKUS - 122 dienas. Kardiologs gan bez rindas pieejams arī vairākās ārstniecības iestādēs Rīgā, Liepājā, Preiļos, Rūjienā, Smiltenē un Bauskā.

Tikmēr narkologs lielākoties pieejams bez garām rindām, kaut problēmas vērojamas Siguldā un Salaspilī, kur pieejama tikai viena vieta šī speciālista pakalpojumu saņemšanai. Salaspils veselības centrā jāgaida 52 dienas, bet Siguldas slimnīcā - pat 90 dienas.

Valsts apmaksāta gastroenterologa konsultāciju var nākties gaidīt no 14 dienām Daugavpilī līdz pat 122 dienām Rīgā Veselības centrā "Aura-R". Stradiņa slimnīcā pie šī ārsta var tikt 25 dienās, bet RAKUS "Gaiļezerā" - 32 dienās.

Lai saņemtu onkologa, ķīmijterapeita pakalpojumu rindā jāgaida no 0 līdz 75 dienām, vienlaikus lielākajā daļā iestāžu pie šī ārsta var tikt bez rindas. PSKUS gan pie šī speciālista rindā jāgaida 44 dienas, tikmēr RAKUS "Gaiļezerā" - astoņas dienas.

Tikmēr uz pārējo speciālistu fona īsas rindas vērojamas uz ginekologa konsultācijām, kur lielākoties pakalpojumu var saņemt bez rindas, tostarp Rīgā, Liepājā, Tukumā, Rēzeknē, Daugavpilī, Alūksnē un daudz kur citur. Garākā rinda ir deviņas dienas garas, un tā vērojama Daugavpils un Saldus medicīnas iestādēs.

Katrā ārsta specialitātē situācija ir ļoti atšķirīga. Piemēram, lai saņemtu nefrologa konsultāciju, rindā jāgaida no piecām līdz 275 dienām, neirologs pieejams no 0 līdz 75 dienās, neiroķirurgs no septiņās līdz 82 dienās, pneimonologs - 0 līdz 120 dienās, psihiatrs no 0 līdz 270 dienās, reimatologs no 0 līdz 180 dienās, traumatologs no 0 līdz 122 dienās, bet urologs 0 līdz 173 dienās.

Foto: