“Roņi” vēl kāpj uz ledus, citiem to neiesaka

Laikam kļūstot siltākam, Lielupes baseina upēs izkusis ledus. Taču tas vēl saglabājas uz dīķiem, kur arī kļūst arvien trauslāks un bīstamāks. Rīgas pašvaldība izdevusi rīkojumu, kas aizliedz atrasties uz ledus. Jelgavā pilsētas saistošie noteikumi neparedz aizliegumu zemledus makšķerniekiem, kā arī citiem atrasties uz ledus.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģe Ilze Rudlapa teic, ka šajā nedēļā Liel­upes baseina upes no ledus jau ir atbrīvojušās un tikai atsevišķās vietās vērojamas piesalas – ledus gabali, kas ir piesaluši pie krasta. Savukārt dīķos un karjeros dažviet ledus vēl iztur cilvēka svaru, taču tas kļūst arvien trauslāks, jo tiek kausēts no gan augšas ar sauli un lietu, gan arī no apakšas.





