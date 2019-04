RSU konkursā “Homines” Atzinības raksti arī Dobeles un Jelgavas skolu audzēkņiem

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) otrdien, 16. aprīlī notika vidusskolēnu erudīcijas konkursa “Homines 2019” noslēguma kārta, kur jaunieši demonstrēja zināšanas morfoloģijā, cilvēka anatomijā, fizioloģijā un molekulārajā bioloģijā. Šogad konkursā piedalījās teju trīsreiz vairāk dalībnieku kā pērn, un finālā par uzvaru cīnījās 232 vidusskolēni no visas Latvijas. Sīvā cīņā uzvarēja Mārtiņš Dāvis Apsītis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, savukārt 2. vietu ieguva Krista Bukele no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, bet 3. vietu – Annija Kliemane no Skrundas vidusskolas, informē konkursa rīkotāji.

Konkurss “Homines” ir pērn ieviesta tradīcija ar mērķi 11. un 12. klašu skolēnu vidū veicināt izpratni par dzīvesveida, uztura, vides un tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka veselību. “Jaunieši šādi nostiprina zināšanas cilvēka fizioloģijā un citās disciplīnās, pārliecinās, vai ir interese par medicīnu, tāpēc vēlāk var kļūt par zinošiem un motivētiem studentiem,” uzsver RSU Medicīnas fakultātes (MF) prodekāns Ingus Skadiņš.

“Iegūst gan augstskola, gan paši vidusskolēni, jo ar konkursā smeltajām zināšanām par cilvēka veselību var palīdzēt kā sev, tā līdzcilvēkiem. Piemēram, šogad bija vairāki jautājumi par pirmās palīdzības sniegšanu, un nākamgad plānojam šīm prasmēm pievērst vēl lielāku uzmanību,” stāsta prodekāns.

Prodekāns I. Skadiņš atzīst, ka šogad konkursā piedalījās daudz jauniešu gan no RSU sadraudzības skolām, gan citiem sadarbības projektiem ar vidusskolēniem, piemēram, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, kur RSU izveidojusi Veselības klasi, vai Jauno Mediķu akadēmijas, kas darbojas kā Rīgā, tā Valmierā.

“Homines” fināls notika RSU galvenajā ēkā un, kamēr skolēni risināja uzdevumus, skolotāji varēja piedalīties darbnīcā par ārstniecības augiem kosmētikā, noklausīties lekciju “Kā stresot labāk?” un praktiski izmēģināt vienkāršus eksperimentus, ko pielietot bioloģijas stundās, piemēram, noteikt, kādas mikroorganismu kultūras atrodamas veikalā nopērkamos jogurtos. Ikviens arī varēja iepazīt RSU studiju programmas virtuālās realitātes spēlē Vai Tev ir #iekšasstudētRSU?.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji balvā saņēma planšetdatoru. Atzinības raksti par konkursā uzrādītu augstu rezultātu tika pasniegti 18 jauniešiem no Dobeles Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas 34. vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu ģimnāzijas, Rīgas 49. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas 13. vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.

Sākot ar šo gadu, uzņemšanas kārtība RSU paredz, ka dalība dažādās olimpiādēs un konkursos dos papildu priekšrocības, tāpēc arī šis konkurss var būt atspēriena punkts jaunieša studiju iecerēm.

Ikgadējā konkursa rīkošanā un jauniešu snieguma izvērtēšanā lielu artavu sniedza eksperti no RSU Morfoloģijas katedras, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras, kā arī brīvprātīgie palīgi – MF studenti. Konkursa ideja tapusi sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju asociāciju. Tā nosaukums ņemts no latīņu vārda “homines”, kas nozīmē cilvēki.

RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 8692 studenti, tostarp 2330 ārvalstu studenti no 56 valstīm.

Foto: RSU