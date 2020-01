"Sadales tīkls" Jelgavā atklāj vienotu Rietumu dispečervadības centru (FOTO)

AS "Sadales tīkls" otrdien Jelgavā atklāja jauno Rietumu dispečervadības centru, no kura turpmāk uzraudzīs visu Kurzemes un Zemgales sadales sistēmas elektrotīklu no Baltijas jūras piekrastes līdz Skaistkalnei Bauskas novadā – aptuveni trešo daļu Latvijas teritorijas.

Dispečervadības centrs Jelgavā izveidots, apvienojot līdz šim esošos elektrotīkla vadības centrus Liepājā un Jelgavā, ar mērķi optimizēt tehniskos un personāla resursus un samazināt izmaksas. Tas tapis pusgada laikā, vienlaikus ar telpu pārbūvi turpinoties ikdienas operatīvajam darbam līdzšinējā Jelgavas centrā un apmācot jaunos dispečerus topošajam centram.

Dežūrdarbs 24 stundu garumā

Iepazīstoties ar dispečervadības centru, varēja apskatīt sešas dispečeru darba vietas, bet strādājot avārijas režīmā, iespējams nodrošināt 13 darba vietas. Dispečeru darbs nav viegls – maiņa ilgst 12 stundas, bet ir dispečeri, kas dežurē 24 stundas. Naktī ar darbu tiek galā trīs dispečeri, bet parādoties daudziem atslēgumiem, pieslēdzas vēl citi. Kopā ar dispečeriem ikdienā centrā strādā arī divi plānotāji, divi elektroinženieri, viens tehniķis, galvenais dispečers un nodaļas vadītājs. No Liepājas uz Jelgavu strādāt pārnāca gan tikai četri darbinieki, bet septiņus dispečerus nācās apmācīt no jauna. Kopā centrā strādā 24 dispečeri. Kopējais dispečeru skaits nav mainījies, taču viņi apkalpo lielāku zonu, piemēram, Jelgavu un Bausku apkalpo viens dispečers, arī Tukumu un Dobeli viens utt.

Foto: Eva Pričiņa