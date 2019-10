Saeimā iesniedz vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par partiju finansējuma palielināšanas atlikšanu

Izskatīšanai Saeimā iesniegta vairāk nekā 11 000 cilvēku parakstīta iniciatīva, kas paredz atlikt būtisku partiju finansējuma palielināšanu.

Sabiedrības iniciatīvu "Manabalss.lv" skaidroja, ka nepieciešamais parakstu skaits par minēto iniciatīvu savākts nepilnu divu nedēļu laikā, turklāt iedzīvotāju īsā laikā izrādītais atbalsts ir otrais lielākais platformas vēsturē.

Vēl ātrāk par pašreizējo iniciatīvu atbalstu ir guvis tikai 2014.gadā virzītais priekšlikums par bankas "Citadele" pārdošanas pārtraukšanu". Tas pilsoņu atbalstu guva deviņās dienās.

Iniciatīvas autori atgādina, ka Saeimas darba kārtībā ir iekļauts likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā", kas cita starpā paredz no 2020. gada 1.janvāra būtiski palielināt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Ja līdz šim par katru Saeimas vēlēšanās saņemto balsi partijas, kuras bija pārvarējušas 2% slieksni, saņēma 0,71 eiro, tad līdz ar jaunajiem grozījumiem finansējums palielināsies līdz 4,50 eiro par katru balsi. Papildus šim partijas, kuras ir pārvarējušas 5% slieksni, katru gadu no valsts budžeta saņems 100 000 eiro. Šim mērķim no valsts budžeta katru gadu tiks atvēlēti 4,5 miljoni eiroo līdzšinējo 600 000 eiro vietā.

Viņi arī uzsver, ka likumprojekts tiks skatīts Saeimā steidzamības kārtībā kopā ar valsts budžetu, kas nozīmē, ka kvalitatīvām diskusijām par to nebūs atvēlēts pietiekami daudz laika. "Lai arī likumprojekta mērķis ir mazināt politisko partiju atkarību no sponsoriem, mēs uzskatām, ka šāda sasteigta un uz jau esošo Saeimu attiecināma kārtība neveicinās sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, iznīcinās politisko konkurenci starp Saeimā ievēlētajām un citām partijām, kā arī būtiski samazinās jaunu politisko spēku ienākšanu politikā," uzskata iniciatīvas autori.

Viņi arī pauž pārliecību, ka iniciatīva par finansējuma palielināšanu politiskām partijām, nevērtējot citas būtiskas prioritātes un likumos noteiktās saistības, neliecina par atbildīgu attieksmi pret nodokļu maksātāju naudu. Turklāt, balsojot par finansējuma palielināšanu pašiem sev, nevis sagaidot nākamās Saeimas vēlēšanas, politiķi riskē nonākt interešu konfliktā, kas degradētu politisko vidi Latvijā.

Jau ziņots, ka Saeima trešdien ārkārtas sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja kritizētos grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz no nākamajā gadā būtiski palielināt valsts finansējumu politiskajām partijām, šiem mērķiem papildus piešķirot četrus miljonus eiro.

Šos grozījumus ir atbalstījusi valdība un tie iekļauti kopējā 2020.gada valsts budžeta likumprojektu paketē.

Likumprojekts paredz piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, par kurām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju. Par katru iegūto balsi Saeimas vēlēšanās paredzēts maksāt 4,5 eiro, savukārt viena balss Eiropas Parlamenta un pašvaldības domes vēlēšanās maksātu 0,5 eiro.

Jau tagad ir prognozējams, ka galīgajā lasījumā deputāti atbalstīs ievērojami citādāku likumprojektu. Likumprojekta izstrādes gaitā tajā paredzēts iestrādāt arī koalīcijas jaunāko vienošanos par maksimālās summas ierobežojumiem jeb griestiem, ko partija varēs saņemt gan no valsts, gan privātajiem ziedotājiem - 2020.gadā šī summa kopumā varētu veidot 838 500 eiro, bet tā palielinātos, pieaugot minimālajai algai.

Vienošanās ir "griestus" noteikt 1950 minimālo mēnešalgu apmērā gadā ar mērķi samazināt privāto ziedotāju ietekmi. Līdz ar to maksimālā summa 2020.gadam varētu veidot 838 500 eiro, savukārt no 2021.gada, ja minimālā alga tiks paaugstināta līdz 500 eiro, maksimālā summa jau varētu sasniegt 975 000 eiro.

Tāpat panākta vienošanās par ierobežojumiem maksimālajai summai, ko partijām varēs ziedot viena privātpersona. Plānots, ka Saeimā iekļuvušām partijām viena privātpersona varēs ziedot līdz piecām minimālajām algām - 2150 eiro 2020.gadā un provizoriski 2500 eiro no 2021.gada.

Savukārt partijām, kas būs saņēmušas 2% līdz 5% vēlētāju balsu - 12 minimālās algas jeb attiecīgi 5160 eiro 2020.gadā un provizoriski 6000 eiro no 2021.gada. Pārējām partijām, kas nebūs sasniegušas 2% atbalstu, maksimālā ziedojuma summa no privātā ziedotāja būtu 20 minimālās algas jeb 8600 eiro nākamgad un provizoriski 10 000 eiro no 2021.gada.





Foto: no arhīva