Saeimā iesniegts 2020.gada valsts budžeta projekts

Valdību veidojošās partijas ir spējušas vienoties par nākamā gada budžeta projektu, un tas ir viens no piemēriem, kā partneri iemācās strādāt kopā - saskaņot rīcību un sabalansēt politiskās ambīcijas, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, pirmdien, 14.oktobrī, no finanšu ministra Jāņa Reira saņemot simbolisko portfeli ar nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošo likumprojektu paketi, informē Saeimas Preses dienests.

“Budžeta portfelis ir smags – tie ir desmit miljardi eiro nākamā gada izdevumiem. Starp visām vajadzībām, ko iespēju robežās centīsimies apmierināt, vislielākais finansējums atvēlēts sociālajai aizsardzībai, bet politiski svarīgs ir gaidāmais līdzekļu pieaugums demogrāfijai, kas paredzēts kā atbalsts pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm. Tāpat būtisks finansējums paredzēts korupcijas apkarotājiem,” norādīja I.Mūrniece un apliecināja, ka Saeima nekavējoties ķersies pie budžeta projekta izskatīšanas, lai galīgajā lasījumā parlaments to varētu pieņemt līdz valsts svētkiem – 18.novembrim.

Nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus izskatīšanai Saeimas komisijās plānots nodot jau šonedēļ – 17.oktobrī. Pirmais lasījums plānots 30.oktobrī, savukārt otrajā – galīgajā - lasījumā budžetu paredzēts skatīt 13. un 14.novembrī, informēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars.

Nododot Saeimas priekšsēdētājai tradicionālo portfeli ar budžeta projektu, kā arī zibatmiņu, kas šoreiz simboliski savienota ar Ņūtona svārstu, finanšu ministrs atzīmēja, ka svārsts parāda impulsu un enerģijas nezūdamības likumu. To pašu var teikt arī par pieciem valdību veidojošajiem partneriem - katra sadarbības partnera impulss atspoguļojas budžeta enerģijā. Ministrs pauda cerību, ka šis impulss būs arī parlamentā – spraigas diskusijas un kopīgs rezultāts.

Nākamgad konsolidētā valsts budžeta ieņēmumi plānoti 9,9 miljardu eiro un izdevumi - desmit miljardu eiro apmērā. Savukārt pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā paredzēti 6,9 miljardi eiro, bet izdevumi – 7,2 miljardi eiro.

2020.gadā vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,3 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), savukārt IKP pieaugums 2020.gadā prognozēts 2,8 procentu apmērā, kas ir mazākais pēdējos gados.

Foto: LR Saeima